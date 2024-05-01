Фернандеш рассказал, когда может задуматься об уходе из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, когда может покинуть команду.

«Если я и задумаюсь о смене клубной прописки, то это будет только после окончания чемпионата Европы — 2024», — цитирует игрока DAZN Portugal.

Футболист играет за «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой истекает летом 2026-го. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний португалец провел 33 игры в АПЛ, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.