Фернандеш рассказал, когда может задуматься об уходе из «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, когда может покинуть команду.
«Если я и задумаюсь о смене клубной прописки, то это будет только после окончания чемпионата Европы — 2024», — цитирует игрока DAZN Portugal.
Футболист играет за «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой истекает летом 2026-го. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.
В этом сезоне 29-летний португалец провел 33 игры в АПЛ, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|4 : 2
|2.05
|21:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
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