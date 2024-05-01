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Сегодня, 10:47

Фернандеш рассказал, когда может задуматься об уходе из «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, когда может покинуть команду.

«Если я и задумаюсь о смене клубной прописки, то это будет только после окончания чемпионата Европы — 2024», — цитирует игрока DAZN Portugal.

Футболист играет за «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой истекает летом 2026-го. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний португалец провел 33 игры в АПЛ, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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Невилл рассказал, какие позиции необходимо укрепить «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 4 : 2
2.05 21:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
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