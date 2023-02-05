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«Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Гарри Кейн радуется забитому голу в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters
1/3
«Арсенал» должен быть счастлив.
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
05 февр, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Манчестер Сити

Новый матч — новые проблемы

Неожиданное поражение «Арсенала» от «Эвертона» осчастливило «Манчестер Сити» — после этого команда Пепа Гвардиолы вновь стала хозяйкой своей судьбы и перестала зависеть от результатов лондонской команды. На бумаге все выглядело просто: «горожанам» всего лишь нужно было победить в оставшихся до конца АПЛ матчах, чтобы гарантированно сохранить за собой звание чемпиона. Правда, победить надо было в 18 играх подряд.

«Сити» с задачей предсказуемо не справился и оступился в первом же матче. Но это тот редкий случай, когда поражение команды Гвардиолы можно было даже предвидеть. Все из-за кошмарной статистики манчестерского клуба на новом стадионе «Тоттенхэма»: до этого воскресенья «Сити» уступил здесь «шпорам» во всех четырех встречах, причем ни разу не забил. Пятый визит вновь обернулся бедой.

Без Де Брейне и без Конте

Даже не беря в расчет историю очных встреч, матч с «Тоттенхэмом» не обещал «Сити» ничего хорошего. Две с половиной недели назад «шпоры» к перерыву обыгрывали команду Пепа в гостях со счетом 2:0, и «Сити» только ценой чудовищных усилий смог вырвать победу. Тогда весь матч на скамейке запасных просидел Де Брейне, что удивило очень многих. Видимо, Гвардиола посчитал это добрым знаком, поэтому и сейчас оставил бельгийца в резерве, а в пару к Холанну отправил новоиспеченного чемпиона мира Альвареса (именно с гола аргентинца в предыдущем матче начался переворот).

Стартовый состав «Тоттенхэма» в точности повторял тот, что выходил на матч первого круга, но «шпоры» не обошлись без важных потерь: Антонио Конте восстанавливается после операции по удалению желчного пузыря, поэтому вместо него командой руководил его ассистент Кристиан Стеллини.

Гарри Кейн радуется забитому голу в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Фото Reuters
Гарри Кейн радуется забитому голу в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Фото Reuters
Фото Reuters

Рекорд Кейна

План на игру у обеих сторон был прозрачным. Чтобы его описать, достаточно назвать статистику владения мячом по итогам десяти минут: 84-16% в пользу гостей. «Сити» тщетно пытался атаковать позиционно, хотя использовал для этого привычную гибридную схему со смещениями флангового защитника Льюиса в центр. А «Тоттенхэм» подчеркнуто пытался колоть соперника контратаками и сделал заметную ставку на высокий прессинг.

Ставка сыграла уже на 15-й минуте: Родри и Льюис потеряли мяч у своей штрафной под давлением Бентанкура и Хейбьерга, а Кейн открыл счет. Для форварда «Тоттенхэма» это 267-й гол за «шпор», а значит, он обошел Джимми Гривза и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Одновременно Кейн пробил две сотни забитых мячей в АПЛ и стал лишь третьим футболистом в истории турнира, кто достиг этой отметки, — впереди него лишь Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).

Работа над ошибками

Счет никак не повлиял на рисунок игры. «Сити» все так же продолжал искать щели в обороне хозяев, но без Де Брейне это было сложно, а «Тоттенхэм» спокойно защищался и периодически распрямлял пружину. Контратаки «шпор» в этом матче вообще были образцовыми — только в завершении наблюдались проблемы, зато в развитии все выглядело хорошо.

Команда Пепа проснулась только к концу первого тайма, когда защитники «Тоттенхэма» подустали — сперва Родри пробил точно в угол, но Льорис справился, а затем Махрез сотряс перекладину. Однако настоящий расцвет атак «Сити» наступил после 59-й минуты, когда на газоне наконец-то появился Де Брейне. Бельгиец сразу же создал два момента: в первом случае после его паса чудом не забил Альварес, а затем сам Кевин слегка промазал.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Очередная осечка Пепа

С выходом Де Брейне раскрылась игра и у противоположных ворот. Картина, правда, оставалась прежней: «Сити» нападал сугубо позиционно, а «Тоттенхэм» строго контратаковал. При этом моменты у «шпор» были острее: Кейн дважды мог удваивать преимущество лондонцев. Но, может быть, им даже лучше было сохранить минимальный счет, ведь в предыдущей встрече «шпоры» упустили победу при 2:0.

Под конец встречи нервы сдали у Ромеро: аргентинский защитник «Тоттенхэма» после паузы на чемпионат мира регулярно получал по желтой карточке за матч, а тут доигрался до красной. Удаление было справедливым, но Гвардиола все равно явно был недоволен судьей и в добавленное время вступил в перепалку с арбитром Энди Мэдли. Это уже было бессилие.

«Сити» опять проиграл в гостях у «Тоттенхэма». Но еще хуже то, что не воспользовался осечкой «Арсенала» и сохранил прежнее отставание от лидера. Команда Гвардиолы все еще не выглядит той, что была раньше и, видимо, вряд ли навяжет «Арсеналу» борьбу за титул. Впрочем, очная встреча с «канонирами» всего через полторы недели. Она покажет многое.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
Гарри Кейн
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
13
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
4
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
18
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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