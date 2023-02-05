«Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»
Новый матч — новые проблемы
Неожиданное поражение «Арсенала» от «Эвертона» осчастливило «Манчестер Сити» — после этого команда Пепа Гвардиолы вновь стала хозяйкой своей судьбы и перестала зависеть от результатов лондонской команды. На бумаге все выглядело просто: «горожанам» всего лишь нужно было победить в оставшихся до конца АПЛ матчах, чтобы гарантированно сохранить за собой звание чемпиона. Правда, победить надо было в 18 играх подряд.
«Сити» с задачей предсказуемо не справился и оступился в первом же матче. Но это тот редкий случай, когда поражение команды Гвардиолы можно было даже предвидеть. Все из-за кошмарной статистики манчестерского клуба на новом стадионе «Тоттенхэма»: до этого воскресенья «Сити» уступил здесь «шпорам» во всех четырех встречах, причем ни разу не забил. Пятый визит вновь обернулся бедой.
Без Де Брейне и без Конте
Даже не беря в расчет историю очных встреч, матч с «Тоттенхэмом» не обещал «Сити» ничего хорошего. Две с половиной недели назад «шпоры» к перерыву обыгрывали команду Пепа в гостях со счетом 2:0, и «Сити» только ценой чудовищных усилий смог вырвать победу. Тогда весь матч на скамейке запасных просидел Де Брейне, что удивило очень многих. Видимо, Гвардиола посчитал это добрым знаком, поэтому и сейчас оставил бельгийца в резерве, а в пару к Холанну отправил новоиспеченного чемпиона мира Альвареса (именно с гола аргентинца в предыдущем матче начался переворот).
Стартовый состав «Тоттенхэма» в точности повторял тот, что выходил на матч первого круга, но «шпоры» не обошлись без важных потерь: Антонио Конте восстанавливается после операции по удалению желчного пузыря, поэтому вместо него командой руководил его ассистент Кристиан Стеллини.
Рекорд Кейна
План на игру у обеих сторон был прозрачным. Чтобы его описать, достаточно назвать статистику владения мячом по итогам десяти минут: 84-16% в пользу гостей. «Сити» тщетно пытался атаковать позиционно, хотя использовал для этого привычную гибридную схему со смещениями флангового защитника Льюиса в центр. А «Тоттенхэм» подчеркнуто пытался колоть соперника контратаками и сделал заметную ставку на высокий прессинг.
Ставка сыграла уже на 15-й минуте: Родри и Льюис потеряли мяч у своей штрафной под давлением Бентанкура и Хейбьерга, а Кейн открыл счет. Для форварда «Тоттенхэма» это 267-й гол за «шпор», а значит, он обошел Джимми Гривза и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Одновременно Кейн пробил две сотни забитых мячей в АПЛ и стал лишь третьим футболистом в истории турнира, кто достиг этой отметки, — впереди него лишь Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).
Работа над ошибками
Счет никак не повлиял на рисунок игры. «Сити» все так же продолжал искать щели в обороне хозяев, но без Де Брейне это было сложно, а «Тоттенхэм» спокойно защищался и периодически распрямлял пружину. Контратаки «шпор» в этом матче вообще были образцовыми — только в завершении наблюдались проблемы, зато в развитии все выглядело хорошо.
Команда Пепа проснулась только к концу первого тайма, когда защитники «Тоттенхэма» подустали — сперва Родри пробил точно в угол, но Льорис справился, а затем Махрез сотряс перекладину. Однако настоящий расцвет атак «Сити» наступил после 59-й минуты, когда на газоне наконец-то появился Де Брейне. Бельгиец сразу же создал два момента: в первом случае после его паса чудом не забил Альварес, а затем сам Кевин слегка промазал.
Очередная осечка Пепа
С выходом Де Брейне раскрылась игра и у противоположных ворот. Картина, правда, оставалась прежней: «Сити» нападал сугубо позиционно, а «Тоттенхэм» строго контратаковал. При этом моменты у «шпор» были острее: Кейн дважды мог удваивать преимущество лондонцев. Но, может быть, им даже лучше было сохранить минимальный счет, ведь в предыдущей встрече «шпоры» упустили победу при 2:0.
Под конец встречи нервы сдали у Ромеро: аргентинский защитник «Тоттенхэма» после паузы на чемпионат мира регулярно получал по желтой карточке за матч, а тут доигрался до красной. Удаление было справедливым, но Гвардиола все равно явно был недоволен судьей и в добавленное время вступил в перепалку с арбитром Энди Мэдли. Это уже было бессилие.
«Сити» опять проиграл в гостях у «Тоттенхэма». Но еще хуже то, что не воспользовался осечкой «Арсенала» и сохранил прежнее отставание от лидера. Команда Гвардиолы все еще не выглядит той, что была раньше и, видимо, вряд ли навяжет «Арсеналу» борьбу за титул. Впрочем, очная встреча с «канонирами» всего через полторы недели. Она покажет многое.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
4
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
8
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
9
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
10
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Лидс
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
18
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
19
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|0 : 0
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 4
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|2 : 1
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|3 : 0
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|1 : 1
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|1 : 0
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3