Один из старейших клубов Англии терпит катастрофу в АПЛ. Фанаты в ярости, а руководство боится ходить на стадион

«Эвертон» рискует вылететь из АПЛ в первый раз за 70 лет.

Страх и ненависть на «Гудисон Парк»

Последний раз «Эвертон» выигрывал какой-либо трофей почти 30 лет назад — Кубок Англии в 1995-м. Чемпионом «ириски» последний раз становились 35 лет назад — в 1987-м. Был в их истории и европейский трофей — Кубок обладателей Кубков в 1985-м.

Тем не менее болельщики даже в отсутствие больших побед находили чем гордиться. «Эвертон» — один из основателей футбольной лиги в Англии. Один из создателей современной премьер-лиги сто лет спустя. Домашний стадион «Гудисон Парк» — первая в Англии арена, построенная специально для игры в футбол. Одна из лучших в Британии академий, регулярно поставляющая кадры в первую команду: последний самый яркий пример — вингер Эндрю Гордон. Да, трофеев давно не было, но вокруг клуба и без них существовала какая-то особая атмосфера собственного достоинства.

Но сейчас почувствовать ее вряд ли возможно. «Эвертон», с огромным трудом спасшийся в прошлом сезоне, к середине января 2023-го снова осел в зоне вылета: 15 очков, 19-е место. Всего 15 забитых мячей — предпоследний показатель в АПЛ. Лишь три победы в 19 турах. Безвыигрышная серия во всех турнирах длиной в девять матчей — последняя победа была еще в октябре. Четыре домашних поражения кряду в лиге — такого не было с 1958 года. Печальный список можно продолжать, но, кажется, достаточно и этого.

Вместо атмосферы достоинства — страх, паника и, наверное, даже ненависть. Болельщики жестко освистывают команду и руководство. Дошло до того, что боссы «Эвертона» не пришли на домашнюю игру против «Саутгемптона» 14 января — из соображений безопасности.

Недовольные болельщики «Эвертона» на трибунах. Фото Reuters

Автомобиль председателя совета директоров клуба Дениз Баррет-Баксендэйл был заблокирован фанатами после одной из недавних домашних матчей — они стучали по дверям и мешали женщине проехать. Кроме того, по информации The Athletic, в адрес руководительницы направлялись «агрессивные комментарии сексуального характера». Также ей и ее сыну приходили по электронной почте письма с пожеланиями заболеть раком.

Еще одному боссу «Эвертона» — Биллу Кенрайту — приходили сообщения, где говорилось, что он не уедет из Ливерпуля живым. В итоге расследованием этих инцидентов занялась местная полиция. А уже после матча с «Саутгемптоном» несколько тысяч болельщиков провели рядом со стадионом акцию протеста, требуя отставки руководства и перемен в клубе.

Мошири и тень Усманова

Однако и Баррет-Баксендэйл, и другие члены правления — это всего лишь наемные работники. К владельцу клуба Фархаду Мошири у фанатов тоже должно быть немало вопросов. Британо-иранский бизнесмен зашел в клуб в 2016-м, приобретя 49,9% акций, и постепенно довел свою долю до 94%.

Мошири — давний бизнес-партнер Алишера Усманова, с которым они познакомились в начале 1990-х. Он был председателем совета директоров холдинга «Металлоинвест» и USM Holdings, входил в состав правления «Мегафона» и Mail.Ru Group — все эти компании связаны с российским олигархом. Вдвоем они основали Red & White Holdings, которая в какой-то момент владела 23% акций лондонского «Арсенала». А потом Мошири продал свою долю в компании Усманову — и начал приобретать бумаги «Эвертона». Первый пакет акций — те самые 49,9% — обошелся ему в 87,5 миллиона фунтов. К слову, в тот момент Forbes оценивал состояние Мошири в 1,3 миллиарда фунтов.

Все эти годы было много разговоров, что иранец — это всего лишь ширма, а в реальности «Эвертоном» якобы владеет Усманов. Однако никаких реальных доказательств этому не было — формально ему не принадлежало ни одной акции клуба. Хотя связи между российским бизнесменом и «ирисками» очевидны.

«Готов ли я помочь Мошири? Да, с большим удовольствием, если он попросит», — приводило слова Усманова издание The Liverpool Echo.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард (в центре) с футболистами. Фото Reuters

Являлось ли это просьбой Мошири, но несколько лет назад одним из партнеров «Эвертона» была компания «Мегафон». Логотип мобильного оператора красовался вместе с эмблемами других спонсоров на специальном щите во время флеш-интервью до и после матча. А в октябре 2020-го «Мегафон» стал титульным спонсором женской команды «Эвертона».

Кроме того, USM Holdings, принадлежащий Усманову, с 2017 года был спонсором тренировочной базы клуба, а в январе 2020-го за 30 миллионов фунтов приобрел права на название будущего стадиона «ирисок», который только планировалось начать строить.

Наконец, некоторое время в совет директоров клуба входил племянник Усманова — Сарвар Исмаилов.

Однако вскоре после 24 февраля 2022 года «Эвертон» приостановил действие коммерческих контрактов с USM Holdings, «Мегафоном» и Yota, о чем сообщил на своем официальном сайте.

700 миллионов на трансферы

При этом нельзя сказать, что Мошири плевать на клуб так же, как бывшему владельцу «Ньюкасла» Майку Эшли. Когда напряжение вокруг «Эвертона» стало выплескиваться в угрозы и насилие, он дал интервью радиостанции TalkSport, где в числе прочего сказал, что он всегда «подкреплял свои слова своими деньгами».

Действительно, при иранце наконец-то удалось решить вопрос с новым стадионом. После многих лет бюрократической возни строительство арены началось летом 2021 года. Ожидается, что сезон-2024/25 «Эвертон» начнет уже там. По словам Мошири в эфире TalkSport, итоговая стоимость работ составит 760 миллионов фунтов. Как подсчитали журналисты The Athletic, если считать эту сумму, получается, что за без малого семь лет в «Эвертоне» Мошири потратил уже 1,2 миллиарда фунтов.

Иранец никогда не скупился на трансферы. Начиная с сезона-2016/17 «ириски», согласно данным Transfermarkt, потратили на покупку новых футболистов 701 миллион евро. Это седьмой показатель в АПЛ за этот период — больше тратили только клубы топ-6. Но при этом расходы того же «Ливерпуля» ненамного выше — 754,5 миллиона евро (и это с учетом январского трансфера Коди Гакпо за 42 миллиона, так разницы практически не было бы). Но за это время красные собрали блистательную команду, которая выиграла чемпионат страны (а еще дважды устроила эпическую гонку с «Манчестер Сити») и Лигу чемпионов (еще дважды была в финале), плюс Кубок Англии и Кубок лиги.

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд. Фото Reuters

Показательный момент: в том самом матче с «Саутгемптоном» — прямым конкурентом в борьбе за выживание — остались в запасе и так весь матч и просидели на скамейке два важных летних приобретения: центрфорвард Нил Мопе (11,8 миллиона евро) и атакующий хав Дуайт Макнил (17 миллионов евро).

За семь лет Мошири в «Эвертоне» было уже семь полноценных главных тренеров, не считая и.о. — Роберто Мартинес, Роналд Куман, Сэм Эллардайс, Марку Силва, Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес и вот теперь Фрэнк Лэмпард. Никто из них не проработал двух лет. Ближе всего к этому был Анчелотти, но после полутора сезонов в Мерсисайде итальянца позвал «Реал». И, разумеется, никакой стилистической преемственности тут нет.

Неудивительно, что такой хаос рано или поздно должен был привести к катастрофе. «Эвертон» 70 лет подряд играл в элите английского футбола, но сейчас первый с 1952 года вылет близок как никогда.