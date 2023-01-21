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Тен Хаг потерял важного игрока перед матчем с «Арсеналом». Но в первом круге «МЮ» победил и без него

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Каземиро.
Фото Global Look Press
Полузащитник в Манчестере всего полгода, но представить клуб без него уже нельзя.

Бразильский полузащитник «Юнайтед» Каземиро получил желтую карточку на 80-й минуте матча против «Кристал Пэлас» и пропустит важнейшую встречу 21-го тура с «Арсеналом». Правда, в команде уверены, что разберутся с лидером АПЛ и без него — так было в первом круге.

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Когда состоится и где смотреть матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит встречу известный рефери Энтони Тэйлор. В прямом эфире в России насладиться топ-вывеской АПЛ не получится.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 22 января 2023 года

«Арсенал» даже слишком уверенно движется к первому за 20 лет чемпионству в Англии. Команда Микеля Артеты за 18 матчей первого круга проиграла лишь однажды и выиграла 15 встреч. Единственное поражение ей нанес на тот момент еще не излечившийся от португальской чумы «Манчестер Юнайтед». Два гола в составе манкунианцев забил Рэшфорд, а еще один точный удар был на счету дебютировавшего за команду Антони.

В той же встрече на 80-й минуте на поле появился другой новичок «Юнайтед» — Каземиро. До сих удивительно, как бразилец, который на протяжении семи лет собирал трофеи с «Реалом», согласился на переход в разобранный коллектив из Манчестера. Сам бразилец заявил, что ему нужен новый вызов, и он его получил.

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Как оказалось позднее, решение стать «красным дьяволом» стало выгодным как для самого Каземиро, так и для клуба. Сам полузащитник, по информации инсайдеров, получил контракт на 15,6 млн фунтов в год (в «Реале» на пике зарабатывал 10,5 млн), а «МЮ» обзавелся цербером в центре поля и прогрессировал как команда.

Каземиро и правда хорош: он выигрывает 1.8 верховых единоборств за игру, совершает 1.1 удара, 3.4 отбора, 1.3 перехвата, 2.2 выноса, выполняет одну ключевую передачу. В чемпионате на его счету два гола и три ассиста — это больше, чем у распиаренного Санчо (2+1).

Конечно, прежде всего бразилец добавил «МЮ» спокойствия и стройности в обороне. Во многом благодаря ему после паузы на чемпионат мира манкунианцы выиграли семь из восьми матчей, в которых пропустили всего три мяча. Но против сильнейшей команды лиги Каземиро не выйдет из-за перебора желтых карточек.

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Насколько сильно скажется отсутствие лидера полузащиты на результате? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов на победу, коэффициент — 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Арсенала» — за 1.88 (53%).

Каземиро очень сильно помог бы противостоять кулаку в полузащите «Арсенала» — там безумствуют Джака, Парти и Эдегор. Теперь тен Хагу придется искать варианты — благо есть Мактомини и Фред. Однако многое будет зависеть не от кого-то из них, а от Бруну и Рэшфорда, которые набрали сумасшедшую форму (в восьми последних матчах на двоих забили 10 мячей) и отвечают за результативность. Ее «МЮ» сильно не хватало в предыдущих четырех гостевых матчах против «канониров» — манкунианцы забили всего один мяч. Сейчас же у них есть шанс пошалить и совместно с агрессивно играющими лондонцами (42 гола в АПЛ) подарить фанатам праздник.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
10
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 19 6 5 8 18-27 23
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 - : -
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 - : -
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 22
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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