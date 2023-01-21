Тен Хаг потерял важного игрока перед матчем с «Арсеналом». Но в первом круге «МЮ» победил и без него
Бразильский полузащитник «Юнайтед» Каземиро получил желтую карточку на 80-й минуте матча против «Кристал Пэлас» и пропустит важнейшую встречу 21-го тура с «Арсеналом». Правда, в команде уверены, что разберутся с лидером АПЛ и без него — так было в первом круге.
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Когда состоится и где смотреть матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит встречу известный рефери Энтони Тэйлор. В прямом эфире в России насладиться топ-вывеской АПЛ не получится.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 22 января 2023 года
«Арсенал» даже слишком уверенно движется к первому за 20 лет чемпионству в Англии. Команда Микеля Артеты за 18 матчей первого круга проиграла лишь однажды и выиграла 15 встреч. Единственное поражение ей нанес на тот момент еще не излечившийся от португальской чумы «Манчестер Юнайтед». Два гола в составе манкунианцев забил Рэшфорд, а еще один точный удар был на счету дебютировавшего за команду Антони.
В той же встрече на 80-й минуте на поле появился другой новичок «Юнайтед» — Каземиро. До сих удивительно, как бразилец, который на протяжении семи лет собирал трофеи с «Реалом», согласился на переход в разобранный коллектив из Манчестера. Сам бразилец заявил, что ему нужен новый вызов, и он его получил.
Как оказалось позднее, решение стать «красным дьяволом» стало выгодным как для самого Каземиро, так и для клуба. Сам полузащитник, по информации инсайдеров, получил контракт на 15,6 млн фунтов в год (в «Реале» на пике зарабатывал 10,5 млн), а «МЮ» обзавелся цербером в центре поля и прогрессировал как команда.
Каземиро и правда хорош: он выигрывает 1.8 верховых единоборств за игру, совершает 1.1 удара, 3.4 отбора, 1.3 перехвата, 2.2 выноса, выполняет одну ключевую передачу. В чемпионате на его счету два гола и три ассиста — это больше, чем у распиаренного Санчо (2+1).
Конечно, прежде всего бразилец добавил «МЮ» спокойствия и стройности в обороне. Во многом благодаря ему после паузы на чемпионат мира манкунианцы выиграли семь из восьми матчей, в которых пропустили всего три мяча. Но против сильнейшей команды лиги Каземиро не выйдет из-за перебора желтых карточек.
Насколько сильно скажется отсутствие лидера полузащиты на результате? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов на победу, коэффициент — 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Арсенала» — за 1.88 (53%).
Каземиро очень сильно помог бы противостоять кулаку в полузащите «Арсенала» — там безумствуют Джака, Парти и Эдегор. Теперь тен Хагу придется искать варианты — благо есть Мактомини и Фред. Однако многое будет зависеть не от кого-то из них, а от Бруну и Рэшфорда, которые набрали сумасшедшую форму (в восьми последних матчах на двоих забили 10 мячей) и отвечают за результативность. Ее «МЮ» сильно не хватало в предыдущих четырех гостевых матчах против «канониров» — манкунианцы забили всего один мяч. Сейчас же у них есть шанс пошалить и совместно с агрессивно играющими лондонцами (42 гола в АПЛ) подарить фанатам праздник.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.97.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|
3
|МЮ
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|
4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
10
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|- : -
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|- : -
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2