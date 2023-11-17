Футбол
Англия
Новости Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:45

Беспрецедентный случай в истории английского футбола. «Эвертон» лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей

«Эвертон» лишили 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бету Бетункал.
Фото Reuters
Команда рухнула в подвал турнирной таблицы.

Независимая комиссия АПЛ приняла решение лишить «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей, а именно правил «прибыльности и устойчивого развития».

Речь идет о сезоне-2021/22, когда «ириски» показали убыток в размере 124,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив порог в 105 миллионов. По данным британских журналистов, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.

В клубе отрицают нарушение и готовы отстаивать свою позицию.

«Эвертон» обжалует решение комиссии

Это снятие очков является крупнейшим в истории АПЛ, из-за него команда Шона Дайча автоматически опустилась в зону вылета. Чудом спасшись в прошлом сезоне, «Эвертон» до потери десяти очков занимал 14-е место в турнирной таблице, на восемь баллов опережая тройку худших. Теперь у коллектива из Ливерпуля четыре очка — столько же у занимающего последнюю строчку «Бернли».

«Мы шокированы и разочарованы решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что комиссия наложила совершенно несправедливую спортивную санкцию. Мы уже сообщили о намерении подать апелляцию на это решение. Дело клуба будет рассмотрено апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами премьер-лиги в установленные сроки.

 
Фрэнк Лэмпард. Английские тренеры переживают затяжной кризис. Отставка Лэмпарда из «Эвертона» — очередной пример

«Эвертон» утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, предоставленной премьер-лиге, и всегда уважал целостность процесса. Суровость и жесткость санкций, наложенных комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств», — говорится в заявлении клуба.

Интересно, что сейчас главный раздражитель болельщиков «Ливерпуля» находится в процессе смены владельца. Американская инвестиционная компания 777 Partners приобрела 94,1% акций клуба у британского миллиардера иранского происхождения Фархада Мошири. По информации СМИ, сумма сделки составила 685 миллионов долларов. Ранее бизнесмен сообщил, что продает команду из-за финансовых трудностей.

Фото Reuters

Что за правила «прибыльности и устойчивого развития»?

Каждый год все в АПЛ оценивается на предмет соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития. Это совокупность скорректированной прибыли до налогообложения за соответствующий отчетный период. Согласно этим правилам, убыток команд не должен превышать 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.

Грубо говоря, клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. У «ирисок» были зафиксированы убытки в размере 370 миллионов фунтов стерлингов в период с 2018 по 2021 год.

 
Футболисты &laquo;Эвертона&raquo;. Один из старейших клубов Англии терпит катастрофу в АПЛ. Фанаты в ярости, а руководство боится ходить на стадион

АПЛ пока не уточняет, как именно клуб скрыл часть убытков. Английские СМИ пишут о двух версиях: использовал завышенные спонсорские контракты или, например, неверно истолковал ковидные послабления.

При этом в клубе утверждали, что полностью уверены в соблюдении всех финансовых правил.

Фото Reuters

Такое уже случалось раньше?

Инцидент с «Эвертоном» — всего лишь третий случай в истории АПЛ, когда клуб лишили очков.

В 2010 году с «Портсмута» сняли девять баллов за объявление о банкротстве и введение в клубе внешнего управления, после чего команда вылетела в чемпионшип. В сезоне-1996/97 «Мидлсбро» лишили трех очков за неявку на матч с «Блэкберн Роверс» из-за нехватки футболистов.

 
Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Еще была история с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб хотели дисквалифицировать на 12 баллов перед началом сезона-1994/95 за финансовые нарушения, совершенные несколькими сезонами ранее, но владелец Алан Шугар оспорил это в суде. В итоге «шпоры» выплатили штраф, а решение о вычете очков было отменено.

А что «Манчестер Сити» и «Челси»? Они ведь тоже нарушали ФФП

Команде Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне было предъявлено более 100 обвинений в финансовом фейр-плей. «Горожане» до сих пор ждут вердикта комиссии.

«Челси» же отделался штрафом. Загвоздка заключалась в предоставлении неполной финансовой информации по различным транзакциям, которые происходили в период с 2012 по 2019 год. В то время клубом руководил Роман Абрамович. Новый владелец синих Тодд Боэли, выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о данных нарушениях правил.

 
Коул Палмер, Николас Джексон и&nbsp;Марк Кукурелья. Кризис «Челси» был сильно преувеличен. Скоро синие поднимутся в таблице

То есть за последние годы в Англии было несколько прецедентов, когда клубы нарушили ФФП, но наказание, связанное с нарушениями правил «прибыльности и устойчивого развития», является беспрецедентным случаем.

В истории АПЛ только одна команда избегала вылета, набрав четыре очка за 12 туров. Это был «Эвертон» в сезоне-1994/95.

 
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
ФК Эвертон
2
Читайте также
Выиграл Олимпиаду с осколком в голове и простреленным локтем. История уникального советского борца
Врач Шветский рассказал о попытках связаться с Зеппельтом
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» могут лишить очков и оштрафовать. Клуб обвиняют в использовании офшоров Абрамовича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости