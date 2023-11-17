Беспрецедентный случай в истории английского футбола. «Эвертон» лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей
Независимая комиссия АПЛ приняла решение лишить «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей, а именно правил «прибыльности и устойчивого развития».
Речь идет о сезоне-2021/22, когда «ириски» показали убыток в размере 124,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив порог в 105 миллионов. По данным британских журналистов, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.
В клубе отрицают нарушение и готовы отстаивать свою позицию.
«Эвертон» обжалует решение комиссии
Это снятие очков является крупнейшим в истории АПЛ, из-за него команда Шона Дайча автоматически опустилась в зону вылета. Чудом спасшись в прошлом сезоне, «Эвертон» до потери десяти очков занимал 14-е место в турнирной таблице, на восемь баллов опережая тройку худших. Теперь у коллектива из Ливерпуля четыре очка — столько же у занимающего последнюю строчку «Бернли».
«Мы шокированы и разочарованы решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что комиссия наложила совершенно несправедливую спортивную санкцию. Мы уже сообщили о намерении подать апелляцию на это решение. Дело клуба будет рассмотрено апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами премьер-лиги в установленные сроки.
«Эвертон» утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, предоставленной премьер-лиге, и всегда уважал целостность процесса. Суровость и жесткость санкций, наложенных комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств», — говорится в заявлении клуба.
Интересно, что сейчас главный раздражитель болельщиков «Ливерпуля» находится в процессе смены владельца. Американская инвестиционная компания 777 Partners приобрела 94,1% акций клуба у британского миллиардера иранского происхождения Фархада Мошири. По информации СМИ, сумма сделки составила 685 миллионов долларов. Ранее бизнесмен сообщил, что продает команду из-за финансовых трудностей.
Что за правила «прибыльности и устойчивого развития»?
Каждый год все в АПЛ оценивается на предмет соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития. Это совокупность скорректированной прибыли до налогообложения за соответствующий отчетный период. Согласно этим правилам, убыток команд не должен превышать 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.
Грубо говоря, клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. У «ирисок» были зафиксированы убытки в размере 370 миллионов фунтов стерлингов в период с 2018 по 2021 год.
АПЛ пока не уточняет, как именно клуб скрыл часть убытков. Английские СМИ пишут о двух версиях: использовал завышенные спонсорские контракты или, например, неверно истолковал ковидные послабления.
При этом в клубе утверждали, что полностью уверены в соблюдении всех финансовых правил.
Такое уже случалось раньше?
Инцидент с «Эвертоном» — всего лишь третий случай в истории АПЛ, когда клуб лишили очков.
В 2010 году с «Портсмута» сняли девять баллов за объявление о банкротстве и введение в клубе внешнего управления, после чего команда вылетела в чемпионшип. В сезоне-1996/97 «Мидлсбро» лишили трех очков за неявку на матч с «Блэкберн Роверс» из-за нехватки футболистов.
Еще была история с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб хотели дисквалифицировать на 12 баллов перед началом сезона-1994/95 за финансовые нарушения, совершенные несколькими сезонами ранее, но владелец Алан Шугар оспорил это в суде. В итоге «шпоры» выплатили штраф, а решение о вычете очков было отменено.
А что «Манчестер Сити» и «Челси»? Они ведь тоже нарушали ФФП
Команде Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне было предъявлено более 100 обвинений в финансовом фейр-плей. «Горожане» до сих пор ждут вердикта комиссии.
«Челси» же отделался штрафом. Загвоздка заключалась в предоставлении неполной финансовой информации по различным транзакциям, которые происходили в период с 2012 по 2019 год. В то время клубом руководил Роман Абрамович. Новый владелец синих Тодд Боэли, выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о данных нарушениях правил.
То есть за последние годы в Англии было несколько прецедентов, когда клубы нарушили ФФП, но наказание, связанное с нарушениями правил «прибыльности и устойчивого развития», является беспрецедентным случаем.
В истории АПЛ только одна команда избегала вылета, набрав четыре очка за 12 туров. Это был «Эвертон» в сезоне-1994/95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
15
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
16
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
17
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
18
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
19
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|4
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|- : -
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2