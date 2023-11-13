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Сегодня, 11:00

Кризис «Челси» был сильно преувеличен. Скоро синие поднимутся в таблице

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Коул Палмер, Николас Джексон и Марк Кукурелья
Коул Палмер, Николас Джексон и Марк Кукурелья.
Фото Reuters
Матчи с «Тоттенхэмом» и «Сити» — тому доказательство.

«Челси» с «Манчестер Сити» выдали, безусловно, лучший матч сезона, который точно войдет в золотой фонд АПЛ. Сумасшедший сюжет, два пенальти, ошибки и роскошные спасения вратарей, гол Эрлинга Холанна то ли пахом, то ли ягодицами, персональные интриги вроде классной игры Коула Палмера против своего бывшего клуба (Рахим Стерлинг тоже, кстати, был в полном порядке).

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:4
Манчестер Сити

С «Манчестер Сити» все более или менее понятно. Да, команда пропустила четыре гола — так много в ее ворота не залетало более трех лет (в сентябре 2020-го случилось домашнее поражение от «Лестера» — 2:5, что не помешало парням Пепа Гвардиолы в том сезоне взять титул и выйти в финал Лиги чемпионов). Но это скорее разовое помутнение — до матча на «Стэмфорд Бридж» у «Сити» была лучшая оборона в лиге (всего 8 пропущенных мячей).

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. 4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена

А вот с «Челси» сложнее. Когда эмоции схлынут, болельщики синих посмотрят в таблицу и обнаружат свою команду на 10-м месте. Как раз между двумя другими лондонскими клубами — «Вест Хэмом» и «Брентфордом». Одинаковое количество побед, ничьих и поражений — по четыре. 10 очков от топ-4 и зоны Лиги чемпионов и те же 10 очков до зоны вылета. Ни дать ни взять типичный середняк. И это после 12 туров — то есть почти треть чемпионата уже позади.

При этом в последних двух матчах АПЛ «Челси» обыграл возглавлявший на тот момент таблицу «Тоттенхэм» (4:1) и сыграл вничью с «Сити» — главным фаворитом сезона, забив в этих двух встречах восемь голов. Кроме того, синие поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (2:2). То есть ни одного поражения с командами, входящими сейчас в топ-4! Неплохо для коллектива с 10-го места в таблице.

Футболисты «Челси»
Фото Reuters

С другой стороны, в пассиве домашние поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), «Брентфорда» (0:2) и «Астон Виллы» (0:1), пусть команда Унаи Эмери очень хороша в нынешнем сезоне. Плюс нулевая ничья с неубедительным пока «Борнмутом».

Когда сопоставляешь эти результаты, вопрос, что же все-таки происходит с «Челси», кажется еще более интригующим.

Но на деле ответ на него куда проще, чем может показаться. Если вы более или менее внимательно смотрели за выступлениями синих в этом сезоне, то у вас почти наверняка сложилось впечатление, что «Челси», грубо говоря, не везет. Иными словами, налицо типичный андерперформанс — команда не забивает свои голы и не набирает свои очки при довольно сырой, что неудивительно, но при этом совершенно не провальной по качеству игре. Те же матчи с «Ноттингем Форест», «Борнмутом» и даже «Астон Виллой» — как раз про это.

6&nbsp;ноября. &laquo;Челси&raquo; на&nbsp;выезде обыграл &laquo;Тоттенхэм&raquo;. В безумном дерби «Челси» помогли два удаления. Суперсерия «Тоттенхэма» прервалась разгромом от Почеттино

Визуальные впечатления подтверждаются и цифрами. Встреча с «Форест» (0:1) — соотношение xG: 2,28 на 1,15 в пользу «Челси» (здесь и далее — данные Understat). Игра с «Астон Вилла» (0:1) — соотношение xG: 1,20 на 1,13 в пользу «Челси». И даже в матче с «Арсеналом» преимущество по xG было на стороне синих — 1,72 на 1,06. Если же взять всю дистанцию, то команда Почеттино забила 21 гол (из них восемь в последних двух турах), тогда как показатель ожидаемых голов — 26,76. То есть почти на шесть больше. Хуже во всей АПЛ показатель только у «Эвертона» — 6,80. И это «Челси» еще поправил показатели — до игр с «Тоттенхэмом» и «Сити» все было еще хуже.

Если же взять такой показатель, как xPts (ожидаемые очки), то у «Челси» недобор почти в семь баллов — 6,68. И это худший показатель в АПЛ. Другими словами, никто не разбазаривает очки больше, чем синие. И если взять таблицу согласно xPts, то там «Челси» на четвертом месте — позади «МС», «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

Да, многие относятся к xG и прочим подобным метрикам с усмешкой. Но, во-первых, вопрос не в том, что они плохи или бесполезны. Вопрос исключительно в правильной интерпретации, как и с любыми другими данными. Во-вторых, случай «Челси» — пример того, как визуальные впечатления подтверждаются цифрами.

В том числе вполне конкретными. Так, например, «Челси» — третий в АПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной (366). Больше только у «Тоттенхэма» и «Арсенала» (413 и 403 соответственно, данные Opta). И второй по проценту владения мячом в принципе — 61,6%, больше только у «Сити» (63,2%), совсем рядом «Брайтон» (61,5%). Это ведь тоже показатель не только стиля (владение может быть и безыдейно-стерильным), но и качества игры — «Челси» регулярно заводит мяч в чужую штрафную.

Маурисио Почеттино. Похоже, «Челси» воскресает — уже три победы подряд. Почеттино выруливает из кризиса?

Отчасти эти проблемы можно было предвидеть. Разрывавший бундеслигу Кристоф Нкунку получил тяжелую травму колена в предсезонном матче с Дортмундом на тяжелом поле в Чикаго и до сих пор не восстановился, а у Николаса Джексона попросту мало опыта игры на высоком уровне: до перехода в «Челси» 22-летний сенегалец провел только 35 матчей за «Вильярреал» в ла лиге (из них 26 — в прошлом сезоне). Понятно, что ему требовалось время на адаптацию.

Но, как известно, любая система стремится к равновесию. И если у вас все в порядке с xG, то вам нужно просто следовать старой китайской мудрости: сесть на берегу реки и спокойно ждать, пока по ней проплывет труп вашего врага. В данном случае — просто набраться терпения и ждать, пока наладится реализация. Похоже, что в случае с «Челси» мы в последних матчах наблюдаем именно это, и к Рождеству синие поднимутся в таблице.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
2
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4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 3 : 1
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 1 : 1
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 3 : 2
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 4 : 4
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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