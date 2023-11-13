Кризис «Челси» был сильно преувеличен. Скоро синие поднимутся в таблице

Матчи с «Тоттенхэмом» и «Сити» — тому доказательство.

«Челси» с «Манчестер Сити» выдали, безусловно, лучший матч сезона, который точно войдет в золотой фонд АПЛ. Сумасшедший сюжет, два пенальти, ошибки и роскошные спасения вратарей, гол Эрлинга Холанна то ли пахом, то ли ягодицами, персональные интриги вроде классной игры Коула Палмера против своего бывшего клуба (Рахим Стерлинг тоже, кстати, был в полном порядке).

С «Манчестер Сити» все более или менее понятно. Да, команда пропустила четыре гола — так много в ее ворота не залетало более трех лет (в сентябре 2020-го случилось домашнее поражение от «Лестера» — 2:5, что не помешало парням Пепа Гвардиолы в том сезоне взять титул и выйти в финал Лиги чемпионов). Но это скорее разовое помутнение — до матча на «Стэмфорд Бридж» у «Сити» была лучшая оборона в лиге (всего 8 пропущенных мячей).

А вот с «Челси» сложнее. Когда эмоции схлынут, болельщики синих посмотрят в таблицу и обнаружат свою команду на 10-м месте. Как раз между двумя другими лондонскими клубами — «Вест Хэмом» и «Брентфордом». Одинаковое количество побед, ничьих и поражений — по четыре. 10 очков от топ-4 и зоны Лиги чемпионов и те же 10 очков до зоны вылета. Ни дать ни взять типичный середняк. И это после 12 туров — то есть почти треть чемпионата уже позади.

При этом в последних двух матчах АПЛ «Челси» обыграл возглавлявший на тот момент таблицу «Тоттенхэм» (4:1) и сыграл вничью с «Сити» — главным фаворитом сезона, забив в этих двух встречах восемь голов. Кроме того, синие поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (2:2). То есть ни одного поражения с командами, входящими сейчас в топ-4! Неплохо для коллектива с 10-го места в таблице.

Фото Reuters

С другой стороны, в пассиве домашние поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), «Брентфорда» (0:2) и «Астон Виллы» (0:1), пусть команда Унаи Эмери очень хороша в нынешнем сезоне. Плюс нулевая ничья с неубедительным пока «Борнмутом».

Когда сопоставляешь эти результаты, вопрос, что же все-таки происходит с «Челси», кажется еще более интригующим.

Но на деле ответ на него куда проще, чем может показаться. Если вы более или менее внимательно смотрели за выступлениями синих в этом сезоне, то у вас почти наверняка сложилось впечатление, что «Челси», грубо говоря, не везет. Иными словами, налицо типичный андерперформанс — команда не забивает свои голы и не набирает свои очки при довольно сырой, что неудивительно, но при этом совершенно не провальной по качеству игре. Те же матчи с «Ноттингем Форест», «Борнмутом» и даже «Астон Виллой» — как раз про это.

Визуальные впечатления подтверждаются и цифрами. Встреча с «Форест» (0:1) — соотношение xG: 2,28 на 1,15 в пользу «Челси» (здесь и далее — данные Understat). Игра с «Астон Вилла» (0:1) — соотношение xG: 1,20 на 1,13 в пользу «Челси». И даже в матче с «Арсеналом» преимущество по xG было на стороне синих — 1,72 на 1,06. Если же взять всю дистанцию, то команда Почеттино забила 21 гол (из них восемь в последних двух турах), тогда как показатель ожидаемых голов — 26,76. То есть почти на шесть больше. Хуже во всей АПЛ показатель только у «Эвертона» — 6,80. И это «Челси» еще поправил показатели — до игр с «Тоттенхэмом» и «Сити» все было еще хуже.

Если же взять такой показатель, как xPts (ожидаемые очки), то у «Челси» недобор почти в семь баллов — 6,68. И это худший показатель в АПЛ. Другими словами, никто не разбазаривает очки больше, чем синие. И если взять таблицу согласно xPts, то там «Челси» на четвертом месте — позади «МС», «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Маурисио Почеттино. Фото Reuters

Да, многие относятся к xG и прочим подобным метрикам с усмешкой. Но, во-первых, вопрос не в том, что они плохи или бесполезны. Вопрос исключительно в правильной интерпретации, как и с любыми другими данными. Во-вторых, случай «Челси» — пример того, как визуальные впечатления подтверждаются цифрами.

В том числе вполне конкретными. Так, например, «Челси» — третий в АПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной (366). Больше только у «Тоттенхэма» и «Арсенала» (413 и 403 соответственно, данные Opta). И второй по проценту владения мячом в принципе — 61,6%, больше только у «Сити» (63,2%), совсем рядом «Брайтон» (61,5%). Это ведь тоже показатель не только стиля (владение может быть и безыдейно-стерильным), но и качества игры — «Челси» регулярно заводит мяч в чужую штрафную.

Отчасти эти проблемы можно было предвидеть. Разрывавший бундеслигу Кристоф Нкунку получил тяжелую травму колена в предсезонном матче с Дортмундом на тяжелом поле в Чикаго и до сих пор не восстановился, а у Николаса Джексона попросту мало опыта игры на высоком уровне: до перехода в «Челси» 22-летний сенегалец провел только 35 матчей за «Вильярреал» в ла лиге (из них 26 — в прошлом сезоне). Понятно, что ему требовалось время на адаптацию.

Но, как известно, любая система стремится к равновесию. И если у вас все в порядке с xG, то вам нужно просто следовать старой китайской мудрости: сесть на берегу реки и спокойно ждать, пока по ней проплывет труп вашего врага. В данном случае — просто набраться терпения и ждать, пока наладится реализация. Похоже, что в случае с «Челси» мы в последних матчах наблюдаем именно это, и к Рождеству синие поднимутся в таблице.