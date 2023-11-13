Кризис «Челси» был сильно преувеличен. Скоро синие поднимутся в таблице
«Челси» с «Манчестер Сити» выдали, безусловно, лучший матч сезона, который точно войдет в золотой фонд АПЛ. Сумасшедший сюжет, два пенальти, ошибки и роскошные спасения вратарей, гол Эрлинга Холанна то ли пахом, то ли ягодицами, персональные интриги вроде классной игры Коула Палмера против своего бывшего клуба (Рахим Стерлинг тоже, кстати, был в полном порядке).
С «Манчестер Сити» все более или менее понятно. Да, команда пропустила четыре гола — так много в ее ворота не залетало более трех лет (в сентябре 2020-го случилось домашнее поражение от «Лестера» — 2:5, что не помешало парням Пепа Гвардиолы в том сезоне взять титул и выйти в финал Лиги чемпионов). Но это скорее разовое помутнение — до матча на «Стэмфорд Бридж» у «Сити» была лучшая оборона в лиге (всего 8 пропущенных мячей).
А вот с «Челси» сложнее. Когда эмоции схлынут, болельщики синих посмотрят в таблицу и обнаружат свою команду на 10-м месте. Как раз между двумя другими лондонскими клубами — «Вест Хэмом» и «Брентфордом». Одинаковое количество побед, ничьих и поражений — по четыре. 10 очков от топ-4 и зоны Лиги чемпионов и те же 10 очков до зоны вылета. Ни дать ни взять типичный середняк. И это после 12 туров — то есть почти треть чемпионата уже позади.
При этом в последних двух матчах АПЛ «Челси» обыграл возглавлявший на тот момент таблицу «Тоттенхэм» (4:1) и сыграл вничью с «Сити» — главным фаворитом сезона, забив в этих двух встречах восемь голов. Кроме того, синие поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (2:2). То есть ни одного поражения с командами, входящими сейчас в топ-4! Неплохо для коллектива с 10-го места в таблице.
С другой стороны, в пассиве домашние поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), «Брентфорда» (0:2) и «Астон Виллы» (0:1), пусть команда Унаи Эмери очень хороша в нынешнем сезоне. Плюс нулевая ничья с неубедительным пока «Борнмутом».
Когда сопоставляешь эти результаты, вопрос, что же все-таки происходит с «Челси», кажется еще более интригующим.
Но на деле ответ на него куда проще, чем может показаться. Если вы более или менее внимательно смотрели за выступлениями синих в этом сезоне, то у вас почти наверняка сложилось впечатление, что «Челси», грубо говоря, не везет. Иными словами, налицо типичный андерперформанс — команда не забивает свои голы и не набирает свои очки при довольно сырой, что неудивительно, но при этом совершенно не провальной по качеству игре. Те же матчи с «Ноттингем Форест», «Борнмутом» и даже «Астон Виллой» — как раз про это.
Визуальные впечатления подтверждаются и цифрами. Встреча с «Форест» (0:1) — соотношение xG: 2,28 на 1,15 в пользу «Челси» (здесь и далее — данные Understat). Игра с «Астон Вилла» (0:1) — соотношение xG: 1,20 на 1,13 в пользу «Челси». И даже в матче с «Арсеналом» преимущество по xG было на стороне синих — 1,72 на 1,06. Если же взять всю дистанцию, то команда Почеттино забила 21 гол (из них восемь в последних двух турах), тогда как показатель ожидаемых голов — 26,76. То есть почти на шесть больше. Хуже во всей АПЛ показатель только у «Эвертона» — 6,80. И это «Челси» еще поправил показатели — до игр с «Тоттенхэмом» и «Сити» все было еще хуже.
Если же взять такой показатель, как xPts (ожидаемые очки), то у «Челси» недобор почти в семь баллов — 6,68. И это худший показатель в АПЛ. Другими словами, никто не разбазаривает очки больше, чем синие. И если взять таблицу согласно xPts, то там «Челси» на четвертом месте — позади «МС», «Ливерпуля» и «Ньюкасла».
Да, многие относятся к xG и прочим подобным метрикам с усмешкой. Но, во-первых, вопрос не в том, что они плохи или бесполезны. Вопрос исключительно в правильной интерпретации, как и с любыми другими данными. Во-вторых, случай «Челси» — пример того, как визуальные впечатления подтверждаются цифрами.
В том числе вполне конкретными. Так, например, «Челси» — третий в АПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной (366). Больше только у «Тоттенхэма» и «Арсенала» (413 и 403 соответственно, данные Opta). И второй по проценту владения мячом в принципе — 61,6%, больше только у «Сити» (63,2%), совсем рядом «Брайтон» (61,5%). Это ведь тоже показатель не только стиля (владение может быть и безыдейно-стерильным), но и качества игры — «Челси» регулярно заводит мяч в чужую штрафную.
Отчасти эти проблемы можно было предвидеть. Разрывавший бундеслигу Кристоф Нкунку получил тяжелую травму колена в предсезонном матче с Дортмундом на тяжелом поле в Чикаго и до сих пор не восстановился, а у Николаса Джексона попросту мало опыта игры на высоком уровне: до перехода в «Челси» 22-летний сенегалец провел только 35 матчей за «Вильярреал» в ла лиге (из них 26 — в прошлом сезоне). Понятно, что ему требовалось время на адаптацию.
Но, как известно, любая система стремится к равновесию. И если у вас все в порядке с xG, то вам нужно просто следовать старой китайской мудрости: сесть на берегу реки и спокойно ждать, пока по ней проплывет труп вашего врага. В данном случае — просто набраться терпения и ждать, пока наладится реализация. Похоже, что в случае с «Челси» мы в последних матчах наблюдаем именно это, и к Рождеству синие поднимутся в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|2 : 1
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|3 : 1
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 3
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|1 : 0
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|3 : 1
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|3 : 2
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2