АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового fair-play

Независимая комиссия АПЛ сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития, информирует официальный сайт лиги.

Нарушение касается периода, завершающегося сезоном-2021/22. Клуб указал убыток в размере 124,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив порог в 105 миллионов фунтов стерлингов.

До этого решения «Эвертон» с 14 очками занимал в турнирной таблице 14-е место. Теперь клуб идет последним.