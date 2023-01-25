Английские тренеры переживают затяжной кризис. Отставка Лэмпарда из «Эвертона» — очередной пример

С местными кадрами в АПЛ не очень.

После «Челси» Лэмпард не справился и в «Эвертоне»

Новость об отставке Фрэнка Лэмпарда была максимально ожидаемой, даже несмотря на заверения владельца «ирисок» Фархада Мошири, что тренер пользуется полной его поддержкой. Слишком уж удручающими были игра и результаты команды в последние несколько месяцев.

Серия из десяти матчей без побед во всех турнирах (последняя была добыта аж 22 октября), плавный спуск в зону вылета в АПЛ (19-е место), всего три выигрыша в 20 турах (меньше всего в лиге), лишь 15 забитых голов (предпоследний показатель в лиге) — все это довольно сложно игнорировать. К тому же в последних двух матчах «Эвертон» проиграл прямым конкурентам — «Саутгемптону» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2).

Лэмпард проработал в Мерсисайде почти год. О его назначении было объявлено 31 января 2022-го, уволен он был 23 января 2023-го. Занятно, но под руководством 44-летнего тренера «Эвертон» провел в АПЛ 38 матчей — то есть, получается, ровно один сезон. Результаты так себе: 9 побед, 8 ничьих, 21 поражение, 35 очков (в среднем 0,91 за игру), разность мячей — 34-59. Статистика как раз на зону вылета: в прошлом сезоне «Бернли» занял 18-е место и отправился в чемпионшип с 35 очками.

Да, нужно учитывать, что Лэмпард год назад по ходу сезона пришел в проблемный клуб, где беда не только и не столько в футбольном департаменте. Он удержал «Эвертон» в АПЛ, обыграв, в частности, «МЮ» (1:0) и «Челси» (1:0). В этом сезоне были ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). Где-то можно жаловаться на слабую реализацию: по данным Understat, по xG «ириски» наиграли на 5,16 гола больше, чем забили на самом деле (но, что характерно, при этом по ожидаемым очкам недобрали 2,69 балла, однако все равно в соответствующей таблице xPTS «Эвертон» — 19-й, как и в реальности).

Но, пожалуй, главное, чем запомнится Лэмпард в «Эвертоне» — это классическими «автобусами» в матчах против топ-команд. Иногда, как видим, это работало. Проблема в том, что ничего другого он предложить по большому счету не смог. По показателю PPDA, оценивающему интенсивность прессинга, «ириски» — четвертые с конца. По проценту владения мячом — 14-е. По среднему количеству ударов за матч — 19-е, по ударам в створ — 17-е. При этом по среднему количеству неточных длинных передач «Эвертон» — пятый.

Цифры показывают не только закономерность нахождения «ирисок» на дне таблицы, но и подтверждают визуальное впечатление общей примитивизации игры команды. В общем, Лэмпард решил локальную задачу в прошлом сезоне, удержав «Эвертон» в АПЛ, но все, что было дальше, — грусть и печаль. Учитывая увольнение Фрэнка из «Челси» два года назад, приходится констатировать — его карьерная траектория пока явно стремится куда-то не туда.

Фрэнк Лэмпард. Фото Global Look Press

Золотое поколение ушло на ТВ

Однако частная история отставки Лэмпарда из «Эвертона» наталкивает на пару более глобальных мыслей. Во-первых, пока приходится констатировать, что легендарное английское поколение 2000-х, которое, как тогда казалось, по своему потенциалу должно было добраться до титула (не они такие первые и не они последние), пока, скажем так, не особо проявляет себя в тренерстве.

Вернее, активно строили карьеру в этом направлении только двое — Лэмпард и Стивен Джеррард. Первый уже получал в свое распоряжение топ-клуб — «Челси», но не сильно там преуспел, а Стиви Джи после успешной работы в «Рейнджерс», казалось, наверняка доберется до «Ливерпуля», но неубедительный период в «Астон Вилле» пока поставил все на паузу. Есть еще Уэйн Руни, который честно пытался спасти терпевший финансовое бедствие «Дерби Каунти», а сейчас возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Да Джон Терри проработал три года ассистентом в «Астон Вилле», но в декабре 2021-го вернулся в «Челси», где является консультантом в клубной академии.

Что касается остальных, то Дэвид Бекхэм работает в роли самого себя, параллельно являясь владельцем «Интер Майами». Остальные по большей части экспертят на ТВ — Гари Невилл и Джейми Каррагер вообще стали звездами на Sky Sports (Невилл, правда, попробовал потренировать «Валенсию» в 2016-м, но через пару месяцев стало понятно, что это не его), Пол Скоулз периодически выступает в роли ядовитого ветерана-критикана, Майкл Оуэн ведет на англоязычной версии BeIN программу, аналогичную «Тактическому разбору» на российском ТВ, а Рио Фердинанд оказался неплохим интервьюером.

Гари Невилл и Джейми Каррагер. Фото Global Look Press

25% местных тренеров — норма для АПЛ. А в топ-клубы их вообще не пускают

Во-вторых, и здесь обобщение глобальнее, Англия, кажется, по-прежнему переживает кризис собственных тренерских кадров. Он, конечно, начался не вчера и даже не позавчера, но когда свои карьеры запустили Лэмпард и Джеррард, а тот же Грэм Поттер построил стильный и симпатичный «Брайтон», показалось, что может наступить какой-то прорыв.

Случился же он в молодежном футболе и в национальной сборной. Если коротко, то в 2012 году ФА утвердила 10-летний план развития, который должен был увенчаться победой на ЧМ-2022. В Катаре не сложилось, но был проход в топ-4 на ЧМ-2018 и серебро на ЧЕ-2020. Тогда же открылся Национальный футбольный центр в Сент-Джордж-Парке. Плюс пошла отдача от больших вложений клубов в свои академии, которые были сделаны в середине 2000-х. За последнюю пятилетку Англия стала чемпионом мира U-17 и чемпионом мира U-20, чемпионом Европы U-19, дошла до полуфинала чемпионата Европы U-21.

Но с тренерами ничего подобного не произошло. Почему — тема для отдельного большого материала. Пока же приходится констатировать: на старте нынешнего сезона в АПЛ было пять английских тренеров, то есть ровно 25%. Сейчас, после всех отставок и перестановок, их столько же — пять (и. о. в «Эвертоне» назначен Лейтон Бэйнс). Плюс есть два валлийца, шотландец и североирландец. С их учетом мы почти добираемся до отметки в 50%, но тут все очень условно и индивидуально: если того же североирландца Брендана Роджерса вполне можно считать де-факто английским тренером, то того же Дэвида Мойеса — нет. Из остальных — три испанца, два итальянца, датчанин, француз, немец, американец, голландец и португалец.

Пять лет назад, на старте сезона-2017/18, расклад был примерно такой же: шесть англичан начали чемпионат, на момент его окончания главными тренерами числились четыре англичанина. Десять лет назад, в сезоне-2012/13, ситуация была следующей: пять англичан на старте сезона и пять в конце. То есть и пять, и десять лет назад ситуация была идентичной нынешней.

При этом в подавляющем большинстве случаев речь идет о середняках и аутсайдерах. В клубах из топ-6 англичане, по сути, не работают. За десять лет, начиная с сезона-2012/13, таких случаев было всего три (не считая и. о. вроде Майкла Кэррика в «МЮ», Райана Мэйсона в «Тоттенхэме» или Брайана Кидда в «Сити») — это Лэмпард и Поттер в «Челси», а также Тим Шервуд в «Тоттенхэме». Шесть клубов, десять сезонов и только три тренера.