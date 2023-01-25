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Английские тренеры переживают затяжной кризис. Отставка Лэмпарда из «Эвертона» — очередной пример

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Гари Невилл и Джейми Каррагер.
Фото Global Look Press
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С местными кадрами в АПЛ не очень.

После «Челси» Лэмпард не справился и в «Эвертоне»

Новость об отставке Фрэнка Лэмпарда была максимально ожидаемой, даже несмотря на заверения владельца «ирисок» Фархада Мошири, что тренер пользуется полной его поддержкой. Слишком уж удручающими были игра и результаты команды в последние несколько месяцев.

Серия из десяти матчей без побед во всех турнирах (последняя была добыта аж 22 октября), плавный спуск в зону вылета в АПЛ (19-е место), всего три выигрыша в 20 турах (меньше всего в лиге), лишь 15 забитых голов (предпоследний показатель в лиге) — все это довольно сложно игнорировать. К тому же в последних двух матчах «Эвертон» проиграл прямым конкурентам — «Саутгемптону» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2).

Лэмпард проработал в Мерсисайде почти год. О его назначении было объявлено 31 января 2022-го, уволен он был 23 января 2023-го. Занятно, но под руководством 44-летнего тренера «Эвертон» провел в АПЛ 38 матчей — то есть, получается, ровно один сезон. Результаты так себе: 9 побед, 8 ничьих, 21 поражение, 35 очков (в среднем 0,91 за игру), разность мячей — 34-59. Статистика как раз на зону вылета: в прошлом сезоне «Бернли» занял 18-е место и отправился в чемпионшип с 35 очками.

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Да, нужно учитывать, что Лэмпард год назад по ходу сезона пришел в проблемный клуб, где беда не только и не столько в футбольном департаменте. Он удержал «Эвертон» в АПЛ, обыграв, в частности, «МЮ» (1:0) и «Челси» (1:0). В этом сезоне были ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). Где-то можно жаловаться на слабую реализацию: по данным Understat, по xG «ириски» наиграли на 5,16 гола больше, чем забили на самом деле (но, что характерно, при этом по ожидаемым очкам недобрали 2,69 балла, однако все равно в соответствующей таблице xPTS «Эвертон» — 19-й, как и в реальности).

Но, пожалуй, главное, чем запомнится Лэмпард в «Эвертоне» — это классическими «автобусами» в матчах против топ-команд. Иногда, как видим, это работало. Проблема в том, что ничего другого он предложить по большому счету не смог. По показателю PPDA, оценивающему интенсивность прессинга, «ириски» — четвертые с конца. По проценту владения мячом — 14-е. По среднему количеству ударов за матч — 19-е, по ударам в створ — 17-е. При этом по среднему количеству неточных длинных передач «Эвертон» — пятый.

Цифры показывают не только закономерность нахождения «ирисок» на дне таблицы, но и подтверждают визуальное впечатление общей примитивизации игры команды. В общем, Лэмпард решил локальную задачу в прошлом сезоне, удержав «Эвертон» в АПЛ, но все, что было дальше, — грусть и печаль. Учитывая увольнение Фрэнка из «Челси» два года назад, приходится констатировать — его карьерная траектория пока явно стремится куда-то не туда.

Фрэнк Лэмпард. Фото Global Look Press
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press

Золотое поколение ушло на ТВ

Однако частная история отставки Лэмпарда из «Эвертона» наталкивает на пару более глобальных мыслей. Во-первых, пока приходится констатировать, что легендарное английское поколение 2000-х, которое, как тогда казалось, по своему потенциалу должно было добраться до титула (не они такие первые и не они последние), пока, скажем так, не особо проявляет себя в тренерстве.

Вернее, активно строили карьеру в этом направлении только двое — Лэмпард и Стивен Джеррард. Первый уже получал в свое распоряжение топ-клуб — «Челси», но не сильно там преуспел, а Стиви Джи после успешной работы в «Рейнджерс», казалось, наверняка доберется до «Ливерпуля», но неубедительный период в «Астон Вилле» пока поставил все на паузу. Есть еще Уэйн Руни, который честно пытался спасти терпевший финансовое бедствие «Дерби Каунти», а сейчас возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Да Джон Терри проработал три года ассистентом в «Астон Вилле», но в декабре 2021-го вернулся в «Челси», где является консультантом в клубной академии.

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Что касается остальных, то Дэвид Бекхэм работает в роли самого себя, параллельно являясь владельцем «Интер Майами». Остальные по большей части экспертят на ТВ — Гари Невилл и Джейми Каррагер вообще стали звездами на Sky Sports (Невилл, правда, попробовал потренировать «Валенсию» в 2016-м, но через пару месяцев стало понятно, что это не его), Пол Скоулз периодически выступает в роли ядовитого ветерана-критикана, Майкл Оуэн ведет на англоязычной версии BeIN программу, аналогичную «Тактическому разбору» на российском ТВ, а Рио Фердинанд оказался неплохим интервьюером.

Гари Невилл и Джейми Каррагер. Фото Global Look Press
Гари Невилл и Джейми Каррагер.
Фото Global Look Press

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Во-вторых, и здесь обобщение глобальнее, Англия, кажется, по-прежнему переживает кризис собственных тренерских кадров. Он, конечно, начался не вчера и даже не позавчера, но когда свои карьеры запустили Лэмпард и Джеррард, а тот же Грэм Поттер построил стильный и симпатичный «Брайтон», показалось, что может наступить какой-то прорыв.

Случился же он в молодежном футболе и в национальной сборной. Если коротко, то в 2012 году ФА утвердила 10-летний план развития, который должен был увенчаться победой на ЧМ-2022. В Катаре не сложилось, но был проход в топ-4 на ЧМ-2018 и серебро на ЧЕ-2020. Тогда же открылся Национальный футбольный центр в Сент-Джордж-Парке. Плюс пошла отдача от больших вложений клубов в свои академии, которые были сделаны в середине 2000-х. За последнюю пятилетку Англия стала чемпионом мира U-17 и чемпионом мира U-20, чемпионом Европы U-19, дошла до полуфинала чемпионата Европы U-21.

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Но с тренерами ничего подобного не произошло. Почему — тема для отдельного большого материала. Пока же приходится констатировать: на старте нынешнего сезона в АПЛ было пять английских тренеров, то есть ровно 25%. Сейчас, после всех отставок и перестановок, их столько же — пять (и. о. в «Эвертоне» назначен Лейтон Бэйнс). Плюс есть два валлийца, шотландец и североирландец. С их учетом мы почти добираемся до отметки в 50%, но тут все очень условно и индивидуально: если того же североирландца Брендана Роджерса вполне можно считать де-факто английским тренером, то того же Дэвида Мойеса — нет. Из остальных — три испанца, два итальянца, датчанин, француз, немец, американец, голландец и португалец.

Пять лет назад, на старте сезона-2017/18, расклад был примерно такой же: шесть англичан начали чемпионат, на момент его окончания главными тренерами числились четыре англичанина. Десять лет назад, в сезоне-2012/13, ситуация была следующей: пять англичан на старте сезона и пять в конце. То есть и пять, и десять лет назад ситуация была идентичной нынешней.

При этом в подавляющем большинстве случаев речь идет о середняках и аутсайдерах. В клубах из топ-6 англичане, по сути, не работают. За десять лет, начиная с сезона-2012/13, таких случаев было всего три (не считая и. о. вроде Майкла Кэррика в «МЮ», Райана Мэйсона в «Тоттенхэме» или Брайана Кидда в «Сити») — это Лэмпард и Поттер в «Челси», а также Тим Шервуд в «Тоттенхэме». Шесть клубов, десять сезонов и только три тренера.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
2
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

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