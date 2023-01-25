Английские тренеры переживают затяжной кризис. Отставка Лэмпарда из «Эвертона» — очередной пример
После «Челси» Лэмпард не справился и в «Эвертоне»
Новость об отставке Фрэнка Лэмпарда была максимально ожидаемой, даже несмотря на заверения владельца «ирисок» Фархада Мошири, что тренер пользуется полной его поддержкой. Слишком уж удручающими были игра и результаты команды в последние несколько месяцев.
Серия из десяти матчей без побед во всех турнирах (последняя была добыта аж 22 октября), плавный спуск в зону вылета в АПЛ (19-е место), всего три выигрыша в 20 турах (меньше всего в лиге), лишь 15 забитых голов (предпоследний показатель в лиге) — все это довольно сложно игнорировать. К тому же в последних двух матчах «Эвертон» проиграл прямым конкурентам — «Саутгемптону» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2).
Лэмпард проработал в Мерсисайде почти год. О его назначении было объявлено 31 января 2022-го, уволен он был 23 января 2023-го. Занятно, но под руководством 44-летнего тренера «Эвертон» провел в АПЛ 38 матчей — то есть, получается, ровно один сезон. Результаты так себе: 9 побед, 8 ничьих, 21 поражение, 35 очков (в среднем 0,91 за игру), разность мячей — 34-59. Статистика как раз на зону вылета: в прошлом сезоне «Бернли» занял 18-е место и отправился в чемпионшип с 35 очками.
Да, нужно учитывать, что Лэмпард год назад по ходу сезона пришел в проблемный клуб, где беда не только и не столько в футбольном департаменте. Он удержал «Эвертон» в АПЛ, обыграв, в частности, «МЮ» (1:0) и «Челси» (1:0). В этом сезоне были ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). Где-то можно жаловаться на слабую реализацию: по данным Understat, по xG «ириски» наиграли на 5,16 гола больше, чем забили на самом деле (но, что характерно, при этом по ожидаемым очкам недобрали 2,69 балла, однако все равно в соответствующей таблице xPTS «Эвертон» — 19-й, как и в реальности).
Но, пожалуй, главное, чем запомнится Лэмпард в «Эвертоне» — это классическими «автобусами» в матчах против топ-команд. Иногда, как видим, это работало. Проблема в том, что ничего другого он предложить по большому счету не смог. По показателю PPDA, оценивающему интенсивность прессинга, «ириски» — четвертые с конца. По проценту владения мячом — 14-е. По среднему количеству ударов за матч — 19-е, по ударам в створ — 17-е. При этом по среднему количеству неточных длинных передач «Эвертон» — пятый.
Цифры показывают не только закономерность нахождения «ирисок» на дне таблицы, но и подтверждают визуальное впечатление общей примитивизации игры команды. В общем, Лэмпард решил локальную задачу в прошлом сезоне, удержав «Эвертон» в АПЛ, но все, что было дальше, — грусть и печаль. Учитывая увольнение Фрэнка из «Челси» два года назад, приходится констатировать — его карьерная траектория пока явно стремится куда-то не туда.
Золотое поколение ушло на ТВ
Однако частная история отставки Лэмпарда из «Эвертона» наталкивает на пару более глобальных мыслей. Во-первых, пока приходится констатировать, что легендарное английское поколение 2000-х, которое, как тогда казалось, по своему потенциалу должно было добраться до титула (не они такие первые и не они последние), пока, скажем так, не особо проявляет себя в тренерстве.
Вернее, активно строили карьеру в этом направлении только двое — Лэмпард и Стивен Джеррард. Первый уже получал в свое распоряжение топ-клуб — «Челси», но не сильно там преуспел, а Стиви Джи после успешной работы в «Рейнджерс», казалось, наверняка доберется до «Ливерпуля», но неубедительный период в «Астон Вилле» пока поставил все на паузу. Есть еще Уэйн Руни, который честно пытался спасти терпевший финансовое бедствие «Дерби Каунти», а сейчас возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Да Джон Терри проработал три года ассистентом в «Астон Вилле», но в декабре 2021-го вернулся в «Челси», где является консультантом в клубной академии.
Что касается остальных, то Дэвид Бекхэм работает в роли самого себя, параллельно являясь владельцем «Интер Майами». Остальные по большей части экспертят на ТВ — Гари Невилл и Джейми Каррагер вообще стали звездами на Sky Sports (Невилл, правда, попробовал потренировать «Валенсию» в 2016-м, но через пару месяцев стало понятно, что это не его), Пол Скоулз периодически выступает в роли ядовитого ветерана-критикана, Майкл Оуэн ведет на англоязычной версии BeIN программу, аналогичную «Тактическому разбору» на российском ТВ, а Рио Фердинанд оказался неплохим интервьюером.
25% местных тренеров — норма для АПЛ. А в топ-клубы их вообще не пускают
Во-вторых, и здесь обобщение глобальнее, Англия, кажется, по-прежнему переживает кризис собственных тренерских кадров. Он, конечно, начался не вчера и даже не позавчера, но когда свои карьеры запустили Лэмпард и Джеррард, а тот же Грэм Поттер построил стильный и симпатичный «Брайтон», показалось, что может наступить какой-то прорыв.
Случился же он в молодежном футболе и в национальной сборной. Если коротко, то в 2012 году ФА утвердила 10-летний план развития, который должен был увенчаться победой на ЧМ-2022. В Катаре не сложилось, но был проход в топ-4 на ЧМ-2018 и серебро на ЧЕ-2020. Тогда же открылся Национальный футбольный центр в Сент-Джордж-Парке. Плюс пошла отдача от больших вложений клубов в свои академии, которые были сделаны в середине 2000-х. За последнюю пятилетку Англия стала чемпионом мира U-17 и чемпионом мира U-20, чемпионом Европы U-19, дошла до полуфинала чемпионата Европы U-21.
Но с тренерами ничего подобного не произошло. Почему — тема для отдельного большого материала. Пока же приходится констатировать: на старте нынешнего сезона в АПЛ было пять английских тренеров, то есть ровно 25%. Сейчас, после всех отставок и перестановок, их столько же — пять (и. о. в «Эвертоне» назначен Лейтон Бэйнс). Плюс есть два валлийца, шотландец и североирландец. С их учетом мы почти добираемся до отметки в 50%, но тут все очень условно и индивидуально: если того же североирландца Брендана Роджерса вполне можно считать де-факто английским тренером, то того же Дэвида Мойеса — нет. Из остальных — три испанца, два итальянца, датчанин, француз, немец, американец, голландец и португалец.
Пять лет назад, на старте сезона-2017/18, расклад был примерно такой же: шесть англичан начали чемпионат, на момент его окончания главными тренерами числились четыре англичанина. Десять лет назад, в сезоне-2012/13, ситуация была следующей: пять англичан на старте сезона и пять в конце. То есть и пять, и десять лет назад ситуация была идентичной нынешней.
При этом в подавляющем большинстве случаев речь идет о середняках и аутсайдерах. В клубах из топ-6 англичане, по сути, не работают. За десять лет, начиная с сезона-2012/13, таких случаев было всего три (не считая и. о. вроде Майкла Кэррика в «МЮ», Райана Мэйсона в «Тоттенхэме» или Брайана Кидда в «Сити») — это Лэмпард и Поттер в «Челси», а также Тим Шервуд в «Тоттенхэме». Шесть клубов, десять сезонов и только три тренера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
4
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|
20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2