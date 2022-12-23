Клубный футбол страдает из-за ЧМ. Но это не помешало «Ман Сити» и «Ливерпулю» показать выдающийся футбол

Захватывающие 3:2 на «Этихаде».

Не успели мы перевести дух после потрясающего финала чемпионата мира, как к нам вернулся клубный футбол. И с какой вывеской! «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», две сильнейшие команды Англии последних лет, спустя четыре дня после окончания турнира в Катаре встретились в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Естественно, ЧМ наложил серьезный отпечаток на обоих соперников, битком набитых сборниками со всех уголков планеты. «Сити» делегировал в Доху и окрестности 16 человек, «Ливерпуль» — 7. Это отразилось на составах: «Горожане» не могли рассчитывать на Эдерсона, Альвареса и Диаша, на скамейке остались Канселу, Силва, Стоунз, Уокер и Фоден — игроки старта. Красным тоже пришлось несладко — отсутствовали Алиссон, ван Дейк, Конате и Трент. Плюс восстанавливаются от травм Диас, Артур и Жота. А за несколько часов до стартового свистка повреждение получил и Роберто Фирмино.

Warm-ups complete ?



The Reds return to competitive action is just a few minutes away! #MCILIV pic.twitter.com/H4Eg9wmFu7 — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2022

Оба клуба, регулярно доходящие до поздних этапов многочисленных соревнований, уже не первый год страдают из-за сумасшедшего графика. Что уж говорить про этот сезон, в котором чемпионат мира втиснули в самую середину национальных первенств. Гвардиола еще в 2020 году призывал отказаться от проведения одного из английских турниров (тут даже кубка целых два): «В таком случае окажется меньше игр. А это значит меньше количества и больше качества. Люди могут какое-то время прожить и без футбола. Иначе это уже слишком. Футбольные власти должны подумать над этим. Тренеры жалуются, но руководству все равно. Мы выходим на поле с разницей в пару дней снова и снова. Команды страдают от такого расписания».

А вот слова Пепа от 17 декабря, за день до того, как первые сборники вернулись в расположение «Сити»: «Прямо сейчас у нас есть четыре или пять человек, и нужно посмотреть, в каком состоянии остальные возвратятся с чемпионата мира. На данный момент в моем распоряжении попросту нет людей, потому что великие футбольные умы составили вот такое расписание».

Если сетует даже Гвардиола, которому шейхи не жалеют денег на постоянное укрепление состава, то каково Юргену Клоппу, привыкшему работать с куда более ограниченным ресурсом? Перед стартом ЧМ немец в очередной раз озвучил давнюю проблему: «Я ненавижу эту тему. Проблема, когда игроки получают травмы в течение сезона и не могут выступать на чемпионате мира, не нова. После долгого сезона это происходит повсюду. Никому нет дела до нас и до того, как с этим справляться. Мы все виноваты в том, что позволили этому случиться, и теперь должны смириться с ситуацией».

Клопп прав — ему и Гвардиоле остается лишь принять правила игры и показывать чудеса адаптивности. И по первым минутам казалось, что куда лучше эту задачку решил Пеп — «Сити» просто вдавил «Ливерпуль» в штрафную, уже на 7-й минуте молодой Коул Палмер не попал по мячу из убойной позиции перед пустыми воротами. Но совсем скоро «горожане» все же открыли счет. Сделал это, естественно, Эрлинг Холанн с передачи Де Брейне. Принимавший соперника дома «МС» ожидаемо владел преимуществом — 12:4 по ударам и процент владения 60:40 по итогам первого тайма. Но, как нас научило Марокко в матче с Испанией, инициатива не равна достижению результата. Тем более «Ливерпуль» даже в нынешней не лучшей форме остается одной из самых опасных команд при вертикальных атаках. Так что моменты у ворот Стефана Ортеги возникали, и уже на 20-й минуте сменивший Фирмино в стартовом составе Фабио Карвальо сравнял счет.

Но самое интересное началось во втором тайме. На 47-й минуте Рияд Марез вывел хозяев вперед, шикарно обработав мяч и зарядив в дальний нижний угол своей волшебной левой. Не прошло и минуты, как «Ливерпуль» ответил — очередная контратака завершилась голом Мохамеда Салаха.

Несмотря на очередной укус, «Сити» продолжил наращивать преимущество и, в конце концов, снова повел. На этот раз помог угловой и очередная выдающаяся передача Де Брейне, который в целом провел отличный матч и показал, какой уровень может демонстрировать в отлаженной клубной системе. При счете 3:2 рисунок игры не изменился — «горожане» продолжали владеть мячом и инициативой, а «Ливерпуль» пытался подловить высокую линию обороны соперника передачами на ход Дарвину Нуньесу. Но уругваец откровенно поплыл и не реализовал три убойных момента. Пока это главное, что его отличает от Холанна, выжимающего максимум из любой передачи в своем направлении.

«Ливерпуль» не смог отыграться и вылетел из турнира, но вряд ли это станет большой трагедией для красных. Кубок английской лиги — мягко говоря, не самый престижный турнир, а возможность провести на несколько встреч меньше — неплохое подспорье в других турнирах. Ну а этим вечером одни из лучших команд Европы красиво отметили возвращение клубного футбола.Чемпионат мира закончился, но шоу продолжается!