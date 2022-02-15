Александер-Арнолд: «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался об амбициях команды.

«Здорово, что «Ливерпуль» выступает на четырех фронтах, — приводит слова Трента The Independent. — Мы сосредоточены на том, чтобы продолжить выступать во всех четырех турнирах как можно дольше. Только перспективы в АПЛ сейчас зависят не от нас, и мы верим, что во всех остальных турнирах нам по силам победить кого угодно, если это наш день. Но и в премьер-лиге может произойти что угодно, важно продолжать выигрывать. Нужно оказывать на «Манчестер Сити» как можно большее давление».

Защитник отметил, что в «Ливерпуле» не разочарованны тем, что выиграли недостаточно много трофеев.

«Мы считаем, что выиграли лучшие из возможных. «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея. Сейчас от нас ожидают, что мы будем брать трофей, и я думаю, что один трофей за сезон — это наш минимум», — сказал он.

После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» девять баллов.

В 1/8 финала Лиге чемпионов мерсисайдцы встретятся с «Интером», а горожане со «Спортингом».