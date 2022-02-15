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Сегодня, 19:37

Александер-Арнолд: «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея»

Трент Александер-Арнолд рассказал об амбициях «Ливерпуля»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался об амбициях команды.

«Здорово, что «Ливерпуль» выступает на четырех фронтах, — приводит слова Трента The Independent. — Мы сосредоточены на том, чтобы продолжить выступать во всех четырех турнирах как можно дольше. Только перспективы в АПЛ сейчас зависят не от нас, и мы верим, что во всех остальных турнирах нам по силам победить кого угодно, если это наш день. Но и в премьер-лиге может произойти что угодно, важно продолжать выигрывать. Нужно оказывать на «Манчестер Сити» как можно большее давление».

Защитник отметил, что в «Ливерпуле» не разочарованны тем, что выиграли недостаточно много трофеев.

«Мы считаем, что выиграли лучшие из возможных. «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея. Сейчас от нас ожидают, что мы будем брать трофей, и я думаю, что один трофей за сезон — это наш минимум», — сказал он.

После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» девять баллов.

В 1/8 финала Лиге чемпионов мерсисайдцы встретятся с «Интером», а горожане со «Спортингом».

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/trent-alexanderarnold-champions-league-liverpool-reds-premier-b2015642.html
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Трент Александр-Арнолд
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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