Александер-Арнолд: «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался об амбициях команды.
«Здорово, что «Ливерпуль» выступает на четырех фронтах, — приводит слова Трента The Independent. — Мы сосредоточены на том, чтобы продолжить выступать во всех четырех турнирах как можно дольше. Только перспективы в АПЛ сейчас зависят не от нас, и мы верим, что во всех остальных турнирах нам по силам победить кого угодно, если это наш день. Но и в премьер-лиге может произойти что угодно, важно продолжать выигрывать. Нужно оказывать на «Манчестер Сити» как можно большее давление».
Защитник отметил, что в «Ливерпуле» не разочарованны тем, что выиграли недостаточно много трофеев.
«Мы считаем, что выиграли лучшие из возможных. «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, но не Лигу чемпионов. «Ливерпуль» взял оба трофея. Сейчас от нас ожидают, что мы будем брать трофей, и я думаю, что один трофей за сезон — это наш минимум», — сказал он.
После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» девять баллов.
В 1/8 финала Лиге чемпионов мерсисайдцы встретятся с «Интером», а горожане со «Спортингом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|23
|7
|12
|4
|25-23
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 2
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5