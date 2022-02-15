Хавбек «МЮ» Погба пока не договорился ни с одним клубом, в котором продолжит карьеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не решил, в какой клуб хочет перейти, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Француз пока не договорился ни с одним клубом. Руководству своей команды он также не дал пока никакого ответа.

Нынешнее соглашение Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года. В него не включена опция продления. В этом сезоне 28-летний футболист провел 11 матчей за «МЮ» в АПЛ, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.