Эрикесен — о 0:4 от «Кристал Пэлас»: «Большое разочарование»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:4).

«Большое разочарование. Что есть, то есть. Мы не можем реально изменить ситуацию с травмами. Мы должны сделать все возможное на поле, чтобы это изменить. Сегодня не имело значения, с кем мы играем, каждый мог бы сыграть лучше.

Я не знаю, каков вывод можно вынести из того, как все прошло. Мы были недостаточно хороши. Мы старались сделать все, что могли, но нам это не удалось. Мы берем на себя вину», — приводит слова Эриксена BBC Sport.

«Кристал Пэлас» (43 очка) занимает 14-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице.