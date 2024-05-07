Гласнер — о 4:0 с «Манчестер Юнайтед»: «Отличная победа»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу в матче 36-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«Поздравляю команду с победой. Мы играли не очень хорошо в первом тайме. Мы часто открывали середину поля, и соперник мог воспользоваться этим пространством. Однако мы были очень эффективны и забил очень хорошие голы.

В перерыве мы сделали два-три изменения, и футболисты прислушались. Второй тайм провели намного лучше, больше контролировали ситуацию, создали много моментов и забили красивые голы. Отличная победа", — приводит слова Гласнера Sky Sports.

«Кристал Пэлас» (43 очка) занимает 14-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице.