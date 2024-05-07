Каррагер раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» (0:4).

«Ни одна команда «Манчестер Юнайтед» не должна проигрывать «Кристал Пэлас» с таким счетом. Я понимаю проблемы с травмами, но игроки из состава до 23 лет прошли обучение в академии, они умеют играть. Думаю, даже если бы за «Манчестер Юнайтед» сегодня сыграла команда до 23 лет, результат был бы лучше», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Кристал Пэлас» (43 очка) занимает 14-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице.