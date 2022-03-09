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Сегодня, 16:16

«Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с форвардом Педру Нету

Иван Торопцев
Корреспондент

«Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с нападающим Педру Нету.

Новое соглашение с португальцем, которому сегодня исполнилось 22 года, действует до конца июня 2027 года.

Нету перешел в «Вулверхэмптон» из «Лацио» в августе 2019 года.

Форвард длительное время восстанавливался от травмы колена, впервые в сезоне он принял участие в официальном матче 20 февраля, выйдя на замену в игре 26-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1). Футболист принял участие в 4 матчах «Вулверхэмптона» в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями.

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 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
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 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
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 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
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16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
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 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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