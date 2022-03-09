«Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с форвардом Педру Нету

«Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с нападающим Педру Нету.

Новое соглашение с португальцем, которому сегодня исполнилось 22 года, действует до конца июня 2027 года.

Нету перешел в «Вулверхэмптон» из «Лацио» в августе 2019 года.

Форвард длительное время восстанавливался от травмы колена, впервые в сезоне он принял участие в официальном матче 20 февраля, выйдя на замену в игре 26-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1). Футболист принял участие в 4 матчах «Вулверхэмптона» в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями.