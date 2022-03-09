Тухель: «Мы должны держать в уме вероятность, что Кристенсен уйдет из «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможный уход защитника Андреаса Кристенсена из лондонского клуба.

«Мы должны держать в уме вероятность, что Кристенсен уйдет из «Челси», — приводит слова Тухеля журналист Джеймс Олли в Twitter. Будем ли мы рады? Нет. Переживем ли? Да».

Ранее сообщалось, что 25-летний датчанин согласовал контракт с «Барселоной» до 2027 года.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.