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Сегодня, 17:23

Тухель: «Мы должны держать в уме вероятность, что Кристенсен уйдет из «Челси»

Тухель прокомментировал возможный уход защитника Кристенсена из «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможный уход защитника Андреаса Кристенсена из лондонского клуба.

«Мы должны держать в уме вероятность, что Кристенсен уйдет из «Челси», — приводит слова Тухеля журналист Джеймс Олли в Twitter. Будем ли мы рады? Нет. Переживем ли? Да».

Ранее сообщалось, что 25-летний датчанин согласовал контракт с «Барселоной» до 2027 года.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/JamesOlley/status/1501553977804132353
Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Томас Тухель
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