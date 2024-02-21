Владелец «Ниццы» Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что сэр Джим Рэтклифф завершил приобретение 27,7 процента акций клуба. Он инвестировал в английский клуб 200 миллионов долларов, а еще 100 миллионов долларов будут инвестированы до 31 декабря 2024 года.

71-летний английский бизнесмен стал совладельцем клуба, получив одобрения всех инстанций, включая футбольную асоциацию Англии и руководство премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что компания INEOS, председателем которой является миллиардер, теперь будет отвечать за все футбольные операции в «Манчестер Юнайтед».

В 20017 году Рэтклифф стал владельцем швейцарского клуба «Лозанна», а в 2020 году купил французскую «Ниццу» за 100 миллионов евро.