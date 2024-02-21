Рэтклифф: «Это начало пути к возвращению «МЮ» на вершину английского, европейского и мирового футбола»

Английский бизнесмен Джим Рэтклифф прокомментировал покупку 27 процентов акций «Манчестер Юнайтед».

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Это знаменует собой не только завершение сделки, но и начало нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», — приводит пресс-служба клуба слова Рэтклиффа.

71-летний англичанин инвестировал в «МЮ» уже 200 миллионов долларов, а также инвестирует еще 100 миллионов до конца года.