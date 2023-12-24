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Сегодня, 19:09

Глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джим Рэтклифф.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25 процентов акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу.

71-летний миллиардер приобрел 25 процентов акций «МЮ» класса A и 25 процентов акций класса B. Кроме того, он дополнительно выделил 300 миллионов долларов, предназначенные для будущих инвестиций.

Теперь компания INEOS будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в будущем Рэтклифф планирует увеличить свой пакет акций.

Нефтехимическая компания INEOS уже владеет французской «Ниццей» и швейцарским клубом «Лозанна». Кроме того, INEOS заключила пятилетнее партнерство с командой «Формулы-1» «Мерседес», в которой ей принадлежит 33 процента миноритарного пакета акций.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Дебютный гол Нкунку не спас «Челси» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 0 : 2
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 1 : 0
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 1
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 1 : 1
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 1
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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