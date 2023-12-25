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Сегодня, 17:00

Бардак в «МЮ» наконец-то закончится? Часть клуба купил английский бизнесмен

«Манчестер Юнайтед» объявил, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Джим Рэтклифф
Джим Рэтклифф.
Фото Reuters
Рэтклифф за «МЮ» с детства.

«Манчестер Юнайтед» объявил, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций клуба на сумму в 1,25 миллиарда фунтов. Спустя почти год бизнесмен добился своего — братья Глейзеры анонсировали возможность продажи «МЮ» еще в январе этого года, но сделку закрыли только сейчас. В данный момент Рэтклифф берет на себя управление спортивным департаментом, но велика вероятность, что через несколько лет он постарается выкупить долю Глейзеров полностью.

Кто такой Рэтклифф?

Джим родился в городе Фэйлзуорте из графства Большой Манчестер. Там он прожил до 10 лет, пока его семья не переехала в Халл — но за это время Рэтклифф успел полюбить футбол и «Манчестер Юнайтед» в частности. Поэтому покупка клуба -личная история. На этом факте бизнесмен сам сделал акцент в официальном заявлении о покупке акций: «Как местный парнишка и пожизненный болельщик клуба, я рад заключить сделку с правлением «Манчестер Юнайтед».

Но Рэтклифф сколотил свое состояние не с помощью футбола. В 1974 году он окончил Бирмингемский университет по специальности «химический инженер«. Затем проработал несколько лет в нефтяных компаниях, а в конце 1980-х присоединился к частной инвестиционной компании Advent International, которая помогла ему развить бизнес-навыки. В 1998 году Рэтклифф основал собственную компанию Ineos, которая стала крупнейшей мировой химической корпорацией, чьи химикаты и сырье используются в каждой сфере.

Бизнесмен рассказывал, что обожает риск, но не преднамеренный. «Приведу вам пример: я никогда не прыгну с самолета, потому что твоя жизнь зависит от того, насколько хорошо другой человек упаковал твой парашют. Я очень осторожен, но ты здесь только один раз, поэтому ты получишь от жизни больше, если бросишь себе небольшой вызов», — рассказывал Джим в интервью The Times.

Стиль управления Ретклиффа тоже очень интересный. Ineos за 25 лет так и не выпустила для продажи ни единой акции, поэтому он имеет полную власть в компании и может без всякого одобрения заключать сделки. Кроме того, в местных кругах бизнесмена прозвали в честь одного из антагонистов Джеймса Бонда — доктором Ноу. А еще Джима считают весьма жестким переговорщиком.

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Вот одна история. В 2013-м в Шотландии началась забастовка профсоюзных организаций, которая жаловалась на заработную плату рабочих на нефтехимическом и нефтеперерабатывающем заводах. В итоге Рэтклифф решил закрыть завод, что лишило бы около 800 человек работы. Профсоюз вскоре откатил ситуацию и пришел к соглашению с Ineos, по которому в завод инвестировали 300 миллионов фунтов.

Бизнес-интересы Джима не ограничиваются химической промышленностью. Ineos также владеет фирмой по производству одежды для мотоциклистов Belstaff (в ее продукции гоняли Стив Маккуин и Дэвид Бэкхем), а также проникла в мир спорта: сотрудничает с «Формулой-1», профессиональными велосипедистами и сборной Новой Зеландии по регби, а сам Рэтклифф владеет французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной-Спорт». В прошлом году коллекцию мог пополнить «Челси», который искал преемника Романа Абрамовича, но в аукционе победил Тодд Боэли.

На данный момент состояние Рэтклиффа оценивается Forbes в 23 миллиарда долларов, что делает его 78-м богатейшим человеком мира и вторым в Великобритании.

Джим Рэтклифф
Джим Рэтклифф.
Фото Reuters

Что Рэтклифф поменяет в клубе?

Рэтклифф утверждал, что с радостью бы занялся покупкой «МЮ» годами ранее, но Глейзеры не были заинтересованы в сделке. Сейчас американцы смягчились и раздумывают об уходе из клуба через несколько лет. А пока братья-владельцы не решились покинуть команду, Рэтклифф займется спортивными делами.

Поработавшие с Рэтклиффом люди утверждают, что его сильная черта — умение выбрать команду и делегировать обязанности между работниками. Поэтому мы вряд ли увидим диктатуру в исполнении сэра Джима и вечные спортивные перестановки как в «Спартаке».

Итак, какие изменения планируются в команде? Во-первых, Джим хочет расширить вместимость «Олд Траффорд» с 74 тысяч до 90 тысяч мест. На реконструкцию выделят около 300 миллионов долларов. Очевидно, что команда Рэтклиффа займется и другими проблемами стадиона — например, фанаты жалуются на протекающую крышу и поток крыс.

Во-вторых, изменится подход к трансферам. На прошлой неделе Интернет вновь окутали скандальный инсайды о внутренней работе клуба. Например, перед трансфером Амада Диалло Уле Гуннар Сульшер был знаком с игроком только по хайлайтам. Норвежец одобрил переход вингера, думая, что его берут за незначительную сумму и под молодежку. Когда Сульшер узнал, что за Диалло заплатили 25 миллионов евро, то пришел в ужас.

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Рэтклифф считает, что клуб должен покупать больше молодых игроков и перестать переплачивать за бесперспективных игроков по типу Фреда. Уже ведется поиск спортивного директора, который сменит Джона Мерто. В числе кандидатов Пол Митчелл, работавший в «Монако» и «Тоттенхэме», и нынешний спортдиректор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт, брат Пола, который сейчас работает в «Спартаке». The Standard сообщает, что уже в январе возможны трансферы Юссуфы Фофана из «Монако», Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Руни Барджи из «Копенгагена».

Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Насущный вопрос — продолжит ли работу Тен Хаг? Уход Ричарда Арнольда и предстоящая потеря Мерто, которые поддерживали голландца, могут серьезно пошатнуть положение тренера. В Sky Sports делились информацией, что Рэтклифф — большой поклонник Грэма Поттера и хочет назначить его на должность главного тренера «МЮ». Другие источники говорили, что Рэтклифф все-таки даст шанс Эрику.

Приход 71-летнего бизнесмена воодушевил болельщиков, которые получили шанс на возрождение команды. Сам Рэтклифф поделился планом вернуть «Юнайтед» на вершину мирового футбола. Но сомнений по-прежнему много. Все-таки Глейзеры никуда не ушли и от власти в клубе отказываться не будут. Так что они еще могут пойти наперекор и спокойно заблокировать условный трансфер Тодибо, сославшись на финансовые причины.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
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26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
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Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 - : -
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
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Вулверхэмптон

 7
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Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
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Манчестер Сити

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