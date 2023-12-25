Бардак в «МЮ» наконец-то закончится? Часть клуба купил английский бизнесмен
«Манчестер Юнайтед» объявил, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций клуба на сумму в 1,25 миллиарда фунтов. Спустя почти год бизнесмен добился своего — братья Глейзеры анонсировали возможность продажи «МЮ» еще в январе этого года, но сделку закрыли только сейчас. В данный момент Рэтклифф берет на себя управление спортивным департаментом, но велика вероятность, что через несколько лет он постарается выкупить долю Глейзеров полностью.
Кто такой Рэтклифф?
Джим родился в городе Фэйлзуорте из графства Большой Манчестер. Там он прожил до 10 лет, пока его семья не переехала в Халл — но за это время Рэтклифф успел полюбить футбол и «Манчестер Юнайтед» в частности. Поэтому покупка клуба -личная история. На этом факте бизнесмен сам сделал акцент в официальном заявлении о покупке акций: «Как местный парнишка и пожизненный болельщик клуба, я рад заключить сделку с правлением «Манчестер Юнайтед».
Но Рэтклифф сколотил свое состояние не с помощью футбола. В 1974 году он окончил Бирмингемский университет по специальности «химический инженер«. Затем проработал несколько лет в нефтяных компаниях, а в конце 1980-х присоединился к частной инвестиционной компании Advent International, которая помогла ему развить бизнес-навыки. В 1998 году Рэтклифф основал собственную компанию Ineos, которая стала крупнейшей мировой химической корпорацией, чьи химикаты и сырье используются в каждой сфере.
Бизнесмен рассказывал, что обожает риск, но не преднамеренный. «Приведу вам пример: я никогда не прыгну с самолета, потому что твоя жизнь зависит от того, насколько хорошо другой человек упаковал твой парашют. Я очень осторожен, но ты здесь только один раз, поэтому ты получишь от жизни больше, если бросишь себе небольшой вызов», — рассказывал Джим в интервью The Times.
Стиль управления Ретклиффа тоже очень интересный. Ineos за 25 лет так и не выпустила для продажи ни единой акции, поэтому он имеет полную власть в компании и может без всякого одобрения заключать сделки. Кроме того, в местных кругах бизнесмена прозвали в честь одного из антагонистов Джеймса Бонда — доктором Ноу. А еще Джима считают весьма жестким переговорщиком.
Вот одна история. В 2013-м в Шотландии началась забастовка профсоюзных организаций, которая жаловалась на заработную плату рабочих на нефтехимическом и нефтеперерабатывающем заводах. В итоге Рэтклифф решил закрыть завод, что лишило бы около 800 человек работы. Профсоюз вскоре откатил ситуацию и пришел к соглашению с Ineos, по которому в завод инвестировали 300 миллионов фунтов.
Бизнес-интересы Джима не ограничиваются химической промышленностью. Ineos также владеет фирмой по производству одежды для мотоциклистов Belstaff (в ее продукции гоняли Стив Маккуин и Дэвид Бэкхем), а также проникла в мир спорта: сотрудничает с «Формулой-1», профессиональными велосипедистами и сборной Новой Зеландии по регби, а сам Рэтклифф владеет французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной-Спорт». В прошлом году коллекцию мог пополнить «Челси», который искал преемника Романа Абрамовича, но в аукционе победил Тодд Боэли.
На данный момент состояние Рэтклиффа оценивается Forbes в 23 миллиарда долларов, что делает его 78-м богатейшим человеком мира и вторым в Великобритании.
Что Рэтклифф поменяет в клубе?
Рэтклифф утверждал, что с радостью бы занялся покупкой «МЮ» годами ранее, но Глейзеры не были заинтересованы в сделке. Сейчас американцы смягчились и раздумывают об уходе из клуба через несколько лет. А пока братья-владельцы не решились покинуть команду, Рэтклифф займется спортивными делами.
Поработавшие с Рэтклиффом люди утверждают, что его сильная черта — умение выбрать команду и делегировать обязанности между работниками. Поэтому мы вряд ли увидим диктатуру в исполнении сэра Джима и вечные спортивные перестановки как в «Спартаке».
Итак, какие изменения планируются в команде? Во-первых, Джим хочет расширить вместимость «Олд Траффорд» с 74 тысяч до 90 тысяч мест. На реконструкцию выделят около 300 миллионов долларов. Очевидно, что команда Рэтклиффа займется и другими проблемами стадиона — например, фанаты жалуются на протекающую крышу и поток крыс.
Во-вторых, изменится подход к трансферам. На прошлой неделе Интернет вновь окутали скандальный инсайды о внутренней работе клуба. Например, перед трансфером Амада Диалло Уле Гуннар Сульшер был знаком с игроком только по хайлайтам. Норвежец одобрил переход вингера, думая, что его берут за незначительную сумму и под молодежку. Когда Сульшер узнал, что за Диалло заплатили 25 миллионов евро, то пришел в ужас.
Рэтклифф считает, что клуб должен покупать больше молодых игроков и перестать переплачивать за бесперспективных игроков по типу Фреда. Уже ведется поиск спортивного директора, который сменит Джона Мерто. В числе кандидатов Пол Митчелл, работавший в «Монако» и «Тоттенхэме», и нынешний спортдиректор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт, брат Пола, который сейчас работает в «Спартаке». The Standard сообщает, что уже в январе возможны трансферы Юссуфы Фофана из «Монако», Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Руни Барджи из «Копенгагена».
Насущный вопрос — продолжит ли работу Тен Хаг? Уход Ричарда Арнольда и предстоящая потеря Мерто, которые поддерживали голландца, могут серьезно пошатнуть положение тренера. В Sky Sports делились информацией, что Рэтклифф — большой поклонник Грэма Поттера и хочет назначить его на должность главного тренера «МЮ». Другие источники говорили, что Рэтклифф все-таки даст шанс Эрику.
Приход 71-летнего бизнесмена воодушевил болельщиков, которые получили шанс на возрождение команды. Сам Рэтклифф поделился планом вернуть «Юнайтед» на вершину мирового футбола. Но сомнений по-прежнему много. Все-таки Глейзеры никуда не ушли и от власти в клубе отказываться не будут. Так что они еще могут пойти наперекор и спокойно заблокировать условный трансфер Тодибо, сославшись на финансовые причины.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
11
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
12
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
13
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|- : -
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6