Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:21

Владельцы «Челси» сомневаются в кандидатуре Нагельсманна

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В «Челси» сомневаются в кандидатуре Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в руководстве лондонского клуба сомневаются в кандидатуре Нагельсманна из-за молодого возраста немца, которому сейчас 35 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов назначить Луиса Энрике новым главным тренером клуба в случае, если не сумеет договориться с Нагельсманном. Немецкий специалист хочет взять перерыв до лета перед работой с новым клубом.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.

ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп: «Нет необходимости бояться отставки. Я здесь для того, чтобы приносить пользу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 0 : 2
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 0
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 2 : 0
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости