«Челси» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике в качестве альтернативы Нагельсманну

«Челси» готов назначить Луиса Энрике новым главным тренером клуба в случае, если не сумеет договориться с Юлианом Нагельсманном, сообщает The Sun.

По информации источника, приоритетным кандидатом для лондонцев остается Нагельсманн, но немецкий специалист хочет взять перерыв до лета перед работой с новым клубом. На случай, если убедить Нагельсманна не выйдет, «Челси» обратил внимание на испанца.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

2 апреля Челси объявил об увольнении Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.