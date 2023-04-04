Исполняющий обязанности тренера «Челси» разочарован увольнением Поттера

Бруно Сальтор, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Челси», прокомментировал увольнение Грэма Поттера.

«Челси», и то, что они пытаются сделать — это долгий проект. Грэм был его частью, мы были его частью, и я думаю, что видение клуба не меняется. Да, очевидно, есть разочарование от увольнения Поттера, потому что любые процессы требуют времени. Все мы знаем ситуацию здесь, и она такова, какова она есть. Нам нужно сосредоточиться на «Ливерпуле». Мысли о прошлом и о том, что было раньше, не помогают мне сейчас», — приводит слова Сальтора Goal.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Сальтор дебютирует на новом посту 4 апреля в матче против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.