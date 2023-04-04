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Сегодня, 08:13

Исполняющий обязанности тренера «Челси» разочарован увольнением Поттера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бруно Сальтор, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Челси», прокомментировал увольнение Грэма Поттера.

«Челси», и то, что они пытаются сделать — это долгий проект. Грэм был его частью, мы были его частью, и я думаю, что видение клуба не меняется. Да, очевидно, есть разочарование от увольнения Поттера, потому что любые процессы требуют времени. Все мы знаем ситуацию здесь, и она такова, какова она есть. Нам нужно сосредоточиться на «Ливерпуле». Мысли о прошлом и о том, что было раньше, не помогают мне сейчас», — приводит слова Сальтора Goal.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Сальтор дебютирует на новом посту 4 апреля в матче против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Goal
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
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Вест Хэм – Саутгемптон
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Эвертон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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