«Вест Хэм» претендует на защитника «Эвертона» Кина

Защитник «Эвертона» Майкл Кин находится в сфере интересов «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

Кин выступает за «Эвертон» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 3 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего игрока в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны итальянской «Салернитаны».