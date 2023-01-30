«Манчестер Сити» не будет искать замену Канселу

«Манчестер Сити» не собирается искать замену крайнему защитнику Жоау Канселу, который в ближайшее время может перейти в «Баварию», сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает, что в команде достаточно игроков способных заменить португальца.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что «Сити» работает над продлением контракта с 18-летним крайним защитником Рико Льюисом.