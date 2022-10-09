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9 октября, 17:58

«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

Руслан Минаев
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«Вест Хэм» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» в 10-м туре чемпионата Англии — 3:1.

В составе гостей на 5-й минуте счет в матче открыл Андреас Перейра. Хозяева отметили результативными ударами Джэррода Боуэна, Джанлуки Скамакки и Майкла Антонио.

«Вест Хэм» поднялся на 13-е место с 10 очками. «Фулхэм» — 9-й с 11 очками.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:1
Фулхэм

«Кристал Пэлас» дома победил «Лидс» — 2:1.

У хозяев голы забивали Одсон Эдуард и Эберечи Эзе. У гостей отличился Паскаль Стрейк.

«Кристал Пэлас» набрал 9 очков и занимает 15-е место. «Лидс» с 9 очками расположился на 14-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 16:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:1
Лидс

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
ФК Фулхэм
0
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«Арсенал» забил «Ливерпулю» на 1-й минуте первым ударом в матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
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