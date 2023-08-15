В «Вест Хэме» сомневаются в трансфере Магуайра из «МЮ»
«Вест Хэм Юнайтед» думает отказаться от подписания центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.
По данным источника, с клубе сомневаются в том, что им удастся закрыть эту сделку. Поэтому «Вест Хэм» начал поиски альтернатив футболисту на трансферном рынке.
Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|1 : 1
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|1 : 0
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1