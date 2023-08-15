Фергюсон оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон рассказал, что думает о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Он считает, что наставник команды привел нужных себе игроков, что очень важно.

«Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберет форму», — цитирует Фергюсона Manchester Evening News.

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице, гарантировав себе место в групповом этапе Лиге чемпионов.