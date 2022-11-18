В «МЮ» заявили, что предприняли соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу интервью португальского форварда Криштиану Роналду. В сообщении говорится, что клуб не будет комментировать слова футболиста.

«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду», — говорится в заявлении.

В СМИ писали, что изучением интервью 37-летнего нападающего займутся юристы. Скорее всего, на него будет наложен крупный штраф.