Тухель рассматривает три топ-клуба для работы

Немецкий тренер Томас Тухель рассказал, в каком клубе хочет выступать. После работы в «Челси» он пока находится без работы.

По данным 4-4-2, специалист не против возглавить «Ювентус», «Барселону» и «Реал». В Тухеле был заинтересован «Атлетико», который рассматривает возможную замену Диего Симеоне.

Тухель покинул «Челси» в сентябре. Он также известен по работе в «ПСЖ», «Боруссии» и ряде других клубов бундеслиги.