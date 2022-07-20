Уолкер рассказал, чего ждет от Холанна в «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что думает о новом нападающем команды Эрлине Холанне.

«Он очень можно выглядит. Если он в «Сити» продолжит делать то, что делал в Дортмунде, и сможет адаптироваться к премьер-лиге, то будет замечательно. Мы понимаем, что это нелегко и всего лишь несколько игроков показывают свой уровень сразу после перехода в новый клуб. Ему нужно время, но мы поможем ему адаптироваться к лиге», — цитирует Уолкера Sky Sports Premier League.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».