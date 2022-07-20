«Челси» предложил «Севилье» 60 миллионов евро с учетом бонусов за Кунде

«Челси» сделал новое предложение по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонский клуб предлагает испанцам 50 миллионов евро за 23-летнего игрока, сообщает журналист Николо Скира.

Еще 10 миллионов «Севилья» может получить в будущем в виде различных бонусов.

На француза также претендует «Барселона», одна лондонцы считаются фаворитом в борьбе за игрока на данный момент.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.