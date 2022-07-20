«Эвертон» хочет арендовать полузащитника «Челси» Гилмора

«Эвертон» интересуется полузащитником «Челси» Билли Гилмором, сообщает The Telegraph.

Клуб из Ливерпуля хочет арендовать 21-летнего шотландца, который не входит в планы главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Гилмор был отправлен на сбор с молодежной командой вместо того, чтобы поехать с основным составом в Шарлотт и Орландо (США), где у синих запланированы товарищеские матчи.

В прошлом сезоне Гилмор выступал за «Норвич» на правах аренды. В составе команды футболист сделал 2 результативные передачи в 28 матчах.

В начале июня «Челси» продлил контракт с Гилмором до конца июня 2024 года.