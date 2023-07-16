Ули Хенесс: «Кейн четко дал понять, что хочет перейти в «Баварию». Если он сдержит свое слово мы подпишем его»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал потенциальный переход в состав мюнхенцев форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Харри Кейн четко дал нам понять, что его желание [о переходе] сохраняется — и если он сдержит свое слово, то мы его подпишем. «Тоттенхэму» в этом случае придется пронуться.

Кейн хочет играть в еврокубках и, к счастью для нас, «Тоттенхэм» их пропустит в следующем сезоне», — цитирует Хенесса Sport1.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с клубом истекает летом следующего года.

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