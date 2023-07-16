Ули Хенесс: «Кейн четко дал понять, что хочет перейти в «Баварию». Если он сдержит свое слово мы подпишем его»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал потенциальный переход в состав мюнхенцев форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Харри Кейн четко дал нам понять, что его желание [о переходе] сохраняется — и если он сдержит свое слово, то мы его подпишем. «Тоттенхэму» в этом случае придется пронуться.
Кейн хочет играть в еврокубках и, к счастью для нас, «Тоттенхэм» их пропустит в следующем сезоне», — цитирует Хенесса Sport1.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с клубом истекает летом следующего года.
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3
|МЮ
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|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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