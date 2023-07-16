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Клиши сравнил методы работы Арсена Венгера и Гвардиолы

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сравнил методы работы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Футболист выступал под руководством обоих тренеров.

«Это два разных поколения. У Арсена было два ассистента и тренер вратарей, а с Гвардиолой работают восемь-девять тренеров.

Детали сейчас очень важны. Раньше вы выигрывали большинство матчей, когда у вас в составе есть топ-игрок. В наши дни клубам важно тратить деньги», — цитирует Клиши Tivibu Spor.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
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11.08 22:00
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12.08 14:30
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