Клиши сравнил методы работы Арсена Венгера и Гвардиолы

Экс-игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сравнил методы работы Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера. Футболист выступал под руководством обоих тренеров.

«Это два разных поколения. У Арсена было два ассистента и тренер вратарей, а с Гвардиолой работают восемь-девять тренеров.

Детали сейчас очень важны. Раньше вы выигрывали большинство матчей, когда у вас в составе есть топ-игрок. В наши дни клубам важно тратить деньги», — цитирует Клиши Tivibu Spor.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.