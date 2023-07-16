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Сегодня, 00:31

Лукаку не поедет с «Челси» в тур по США

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку вернется в расположение команды 17 июля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 30-летний бельгиец предупредил главного тренера Маурисио Почеттино о возвращении, при этом игрок пропустит тур в США и будет тренироваться на базе в Лондоне. Ранее сообщалось, что «Интер» отказался от покупки Лукаку из-за его переговоров с «Ювентусом».

В минувшем сезоне Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку
ФК Челси
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