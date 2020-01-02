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Уле Гуннар Сульшер: «Арсенал» был ярче нас»

05:40
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

— В первые пять-шесть минут мы хорошо начали и не извлекли выгоду из этого, а соперник впоследствии стал играть очень здорово, — приводит слова Сульшера BBC. — «Арсенал» был ярче нас.

В первом тайме мы действовали слишком медленно — это заслуга соперника. Возможно, была усталость в наших головах. Во втором тайме мы оказали давление, но не сумели забить. Не останавливались, но качество игры было недостаточно высоким.

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