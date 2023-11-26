У Гвардиолы случился конфликт с форвардом «Ливерпуля» Нуньесом после матча АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вступил в конфликт с нападающим «Ливерпуля» (1:1) Дарвином Нуньесом после очной встречи команд в 13-м туре АПЛ.

После финального свистка 24-летний уругваец подошел к тренеру соперника, после чего они начали эмоционально спорить. Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось увести форварда.

На пресс-конференции у Гвардиолы спросили о послематчевом инциденте с Нуньесом, но он не стал отвечать.

«Что произошло? Ничего», — сказал испанец.

«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в АПЛ после 13 матчей. «Ливерпуль» (28) идет третьим в турнирной таблице.