Клопп прокомментировал конфликт между Гвардиолой и Нуньесом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о конфликте между форвардом мерсисайдцев Дарвином Нуньесом и тренером «Манчестер Сити» (1:1) Хосепом Гвардиолой после матча 13-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что 24-летний уругваец вступил в перепалку с тренером соперника после финального свистка.

«Эта ситуация не имеет ничего общего с историческим соперничеством. Я не думаю, что Дарвин Нуньес что-либо знает об этом. Эмоции, да. Я не уверен, что я тот, кто должен это комментировать, потому что я был абсолютно непричастен.

Я люблю обоих, поэтому я пытался успокоить их, не зная на 100 процентов, что произошло. Нет ничего такого, с чем мы еще не разобрались, это эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Никто не выиграл, так что, очевидно, никто не счастлив, и такие вещи могут случиться», – приводит слова Клоппа Metro.

«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в АПЛ после 13 матчей. «Ливерпуль» (28) идет третьим в турнирной таблице.