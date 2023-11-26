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Артета — о победном голе Хаверца в иггре с «Брентфордом»: «Он это заслужил»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника «канониров» Кая Хаверца в матче с «Брентфордом» (1:0) в 13-м туре АПЛ.

24-летний немец вышел на замену во втором тайме и забил победный гол на 88-й минуте.

«Я не знаю никого, кто был бы не рад за него. Он полностью заслужил это. Он потрясающий футболист. Он был подходящим игроком и выиграл матч для нас», — приводит слова Артеты BBC.

Хаверц в летнее трансферное окно перешел в «Арсенал» из «Челси». В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Микель Артета
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
7
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
8
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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Шеффилд Юн. – Борнмут
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Брентфорд – Арсенал
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Тоттенхэм – Астон Вилла
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