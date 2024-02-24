Ван Дейк — о финале Кубка лиги: «Если «Челси» относится к нам легкомысленно, это их проблема»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал большое количество травм в команде перед матчем против «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Если они [«Челси»] относятся к нам легкомысленно, это их проблема. Игроки, которые выйдут на поле, должны проявить себя и показать, что они неправы», – приводит слова ван Дейка Goal.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 февраля. Начало – в 18.00 по московскому времени.