«Тоттенхэм» арендовал Кулушевски у «Ювентуса» на 1,5 года

«Тоттенхэм» арендовал полузащитника «Ювентуса» на 1,5 года

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Лондонский клуб взял 21-летнего шведа в аренду на 1,5 года, сообщает сайт туринцев.

UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan ? — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Общая сумма трансфера составит 10 миллионов евро. В сезоне-2021/22 «Юве» получит 3 миллиона, в сезона-2022/23 — 7 миллионов.

У «шпор» есть также опция выкупа игрока. Сделка может быть оформлена за 35 миллионов евро.

Кулушевски с 2020 года играет за «Ювентус». Он имеет действующий контракт до 2025 года.

В этом сезоне швед сыграл в 27 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Ранее в лондонский клуб из «Ювентуса» перешел полузащитник Родриго Бентанкур.