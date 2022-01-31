Дембеле близок к переходу в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси».

По данным Mundo Deportivo, лондонский клуб является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 24-летнего игрока. «Челси» получил согласие на трансфер от игрока, его представителей и «Барсы».

Агент футболиста Мусса Сиссоко уже прилетел в Англию. Француз понимает, что не будет играть, если останется в каталонском клубе, поэтому согласен на переход.

ABC со ссылкой на источник сообщает, что «все готово на 99%». Игрок подпишет контракт сроком до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».