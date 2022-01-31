Криштиану Роналду рассказал, сколько еще лет он планирует играть в футбол

Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще несколько лет

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще несколько лет, поэтому он поддерживает свою форму даже во время отпуска.

«Даже в отпуске я поддерживаю свою форму. Я планирую играть в футбол еще несколько лет. Но то, что не делаю... Я делаю в отпуске то, что я обычно не делаю в течение сезона», — сказал Роналду в документальном сериале Netflix «Я — Джорджина».

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее нападающий выступал за «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». На счету Роналду 115 голов за сборную Португалии.