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Times: голосование за лучшего футболиста года в Англии отложено из-за коронавируса

20:51
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Голосование по определению лучшего игрока года в Англии отложено из-за пандемии коронавируса, сообщает Times.

По сведениям источника, существует вероятность, что впервые с 1973 года не будет обладателя награды. В прошлом сезоне лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Вирдгил ван Дейк.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. В Великобритании 103 093 заболевших, 13 729 человек погибли.

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