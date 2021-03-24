Тиагу рассказал, почему перешел в «Ливерпуль»

Полузащитник Тиагу Алькантара рассказал, почему решил перейти в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно 2020 года.

«У меня были варианты из Испании, но я не хотел возвращаться туда. Для меня было ясно, что нужно попробовать себя в чемпионате Англии. После звонка от Юргена Клоппа мне было легко определиться с клубом. Правда, было трудно решиться на уход из «Баварии», но сделка состоялась и сейчас я счастлив», — приводит AS слова Алькантары.

Тиагу перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре 2020 года за 22 миллиона евро. Полузащитник провел 19 матчей в составе мерсисайдцев и не отличился результативными действиями.