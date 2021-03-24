Хамес назвал дату своего возвращения после травмы
07:30
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы.
«Я смогу сыграть в следующем матче «Эвертона». Слава богу, чувствую себя отлично и хочу снова выйти на поле», — приводит Caracol слова Хамеса.
В сезоне-2020/21 Хамес провел 21 матч за «Эвертон», на его счету 5 голов и 8 результативных передач. 29-летний колумбиец пропустил пять последних встреч команды из-за повреждения.
«Эвертон» проведет следующий матч 5 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.
Дополнительная информация:
https://caracol.com.co/radio/2021/03/22/deportes/1616417826_606619.html
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