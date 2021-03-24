Хамес назвал дату своего возвращения после травмы

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы.

«Я смогу сыграть в следующем матче «Эвертона». Слава богу, чувствую себя отлично и хочу снова выйти на поле», — приводит Caracol слова Хамеса.

В сезоне-2020/21 Хамес провел 21 матч за «Эвертон», на его счету 5 голов и 8 результативных передач. 29-летний колумбиец пропустил пять последних встреч команды из-за повреждения.

«Эвертон» проведет следующий матч 5 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.