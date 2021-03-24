Рэшфорд и Холанн названы самыми дорогими игроками мира, Месси и Роналду нет в топе
Лаборатория футбольных исследований CIES опубликовала новый рейтинг стоимости футболистов согласно своему алгоритму. В расчет брались не только футбольные показатели футболиста, но и его возраст, длительность контракта, уровень прогресса и ряд других деталей.
Таким образом, в список самых дорогих футболистов не попали форвард «Ювентуса» 36-летний Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» 33-летний Лионель Месси.
Возглавили рейтинг форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и его коллега по амплуа из дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, чья стоимость оценивается в 150-200 миллионов евро.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 150-200 миллионов
Эрлин Холанн («Боруссия» Д) — 150-200 миллионов
3. Жоау Феликс («Атлетико») — 120-150 миллионов
Фил Фоден («Манчестер Сити») — 120-150 миллионов
Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 120-150 миллионов
Букайо Сака («Арсенал») — 120-150 миллионов
7. Тимо Вернер («Челси») — 90-120 миллионов
Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») — 90-120 миллионов
Альфонсо Дэйвис («Бавария») — 90-120 миллионов
Френки де Йонг («Барселона») — 90-120 миллионов
Лаутаро Мартинес («Интер») — 90-120 миллионов
Маттейс де Лигт («Ювентус») — 90-120 миллионов
Харри Кейн («Тоттенхэм») — 90-120 миллионов
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю