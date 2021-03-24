Рэшфорд и Холанн названы самыми дорогими игроками мира, Месси и Роналду нет в топе

Лаборатория футбольных исследований CIES опубликовала новый рейтинг стоимости футболистов согласно своему алгоритму. В расчет брались не только футбольные показатели футболиста, но и его возраст, длительность контракта, уровень прогресса и ряд других деталей.

Таким образом, в список самых дорогих футболистов не попали форвард «Ювентуса» 36-летний Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» 33-летний Лионель Месси.

Возглавили рейтинг форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и его коллега по амплуа из дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, чья стоимость оценивается в 150-200 миллионов евро.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 150-200 миллионов

Эрлин Холанн («Боруссия» Д) — 150-200 миллионов

3. Жоау Феликс («Атлетико») — 120-150 миллионов

Фил Фоден («Манчестер Сити») — 120-150 миллионов

Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 120-150 миллионов

Букайо Сака («Арсенал») — 120-150 миллионов

7. Тимо Вернер («Челси») — 90-120 миллионов

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») — 90-120 миллионов

Альфонсо Дэйвис («Бавария») — 90-120 миллионов

Френки де Йонг («Барселона») — 90-120 миллионов

Лаутаро Мартинес («Интер») — 90-120 миллионов

Маттейс де Лигт («Ювентус») — 90-120 миллионов

Харри Кейн («Тоттенхэм») — 90-120 миллионов