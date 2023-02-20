Тен Хаг: «Я сделаю все, чтобы «Манчестер Юнайтед» был как можно лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своем будущем в клубе после возможной смены владельца.

«Мне нравится находиться здесь, в «Манчестер Юнайтед», и я хочу поблагодарить болельщиков за доверие. Я сделаю все, чтобы этот клуб был как можно лучше», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.