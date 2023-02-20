Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:49

Тен Хаг: «Я сделаю все, чтобы «Манчестер Юнайтед» был как можно лучше»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своем будущем в клубе после возможной смены владельца.

«Мне нравится находиться здесь, в «Манчестер Юнайтед», и я хочу поблагодарить болельщиков за доверие. Я сделаю все, чтобы этот клуб был как можно лучше», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 2
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости