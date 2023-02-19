Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ. В игре он забил гол после выхода на замену во втором тайме.

«Любой игрок скажет, что не хочет сидеть на скамейке запасных, это логично. Решение всегда принимает тренер, и я также должен принимать это решение. Но когда я сижу на скамейке, всегда думаю, чем могу помочь команде, и это то, что я сделал сегодня, когда вышел на замену. Сегодня был сложный матч, мы не пропустили и забили голы, так что я очень, очень счастлив.

Мы можем оставаться здесь весь день, обсуждая выступление, потому что Премьер-лига действительно очень тяжелая, и сегодняшняя игра это доказала. Рад за те усилия, которые приложили ребята, и думаю, что команда заслужила этого результата», — приводит слова игрока BBC.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и пока занимает четвертое место в турнирной таблице.